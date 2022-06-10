Макрон зателефонував із Зеленським і дав йому обіцянку

Президенти домовились підтримуватиму вати зв’язок у контексті висновку Європейської комісії щодо заявки нашої держави на вступ до ЄС

Французький президент Емманюель Макрон, який систематично закликає українців "не принижувати росію та зберегти обличчя путіну", поспілкувався телефоном з лідером України Володимиром Зеленським. Політики обговорили подальшу допомогу Києву у вигляді бойового озброєння, включно з важким.

Як повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу, Макрон поговорив із Зеленським про останні події та ситуацію на фронті, а також поцікавився про потреби України, маючи на увазі військову техніку, політичну підтримку, а також фінансову та гуманітарну допомогу. За його словами, Париж і надалі планує підтримувати Київ, задовольняючи його потреби, включно з поставками важкого озброєння.

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Лідери держав домовилися підтримувати зв’язок, в очікуванні рішення Європейської комісії щодо членства України у Європейському Союзі. Обговорення української заявки заплановано на 23 та 24 червня

Окрім того, згідно з інформацією видання "Europe 1", президент Франції обмірковує ймовірність поїздки до України задля того, що офіційно заявити про рішення республіки надати Києву військову допомогу у вигляді гаубиць Caesar.

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Варто відзначити, що, якщо ж Макрон все ж наважиться поїхати до України, це буде перший його візит з початку вторгнення росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім підтримки Франції, допомогти бойовим озброєнням Україні вирішила й Німеччина. Зокрема, за словами українського посла Андрія Мельника, вже зовсім скоро Київ отримає зенітні установки "Гепард", а також німецькі САУ "Panzerhaubitze" зі 155-м. калібром.