Україна отримає статус кандидата в ЄС, але не все так просто - журналіст

У європарламентарів виникли запитання щодо Грузії

Україна та Молдова невдовзі можуть отримати статус кандидата Європейського Союзу з певними умовами, однак щодо Грузії, яка також претендує на членство в ЄС, питання залишається відкритим.

Про це у понеділок, 13 червня, повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у власному Twitter-акаунті.

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За словами журналіста, Європейська комісія сьогодні провела орієнтаційні дебати щодо членства трьох країн в ЄС — мова про Україну, Молдову та Грузію.

"Схоже, що статус кандидата з умовами нададуть Україні та Молдові, але все ще залишаються питання щодо Грузії. Рішення має бути у п'ятницю, а країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня", — зазначив Рікард Йозвяк.

Україна може отримати статус кандидата ЄС вже зовсім скоро

Раніше "Телеграф" розповідав, коли саме члени Єврокомісії зберуться разом, щоб обговорити питання набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС. Також ми писали, які європейські країни виступають проти надання Україні статусу кандидата ЄС та чим вони це аргументують.

При цьому економіст Олександр Охріменко вважає, що Європейський Союз хоч і готовий співпрацювати та допомагати українській державі, але на серйозну підмогу з тим самим розблокуванням портів у Чорному морі навряд чи варто сподіватися.