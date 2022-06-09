Названо дату, коли Єврокомісія обговорить статус кандидата в ЄС для України

Про результати переговорів вдасться дізнатися вже наступного тижня

Питання про набуття Україною статусу кандидата на вступ до лав країн Європейського Союзу розглядатиметься 17 червня. Це передує проведенню офіційного саміту ЄС, який стартує 23 числа.

Інформацію оприлюднив представник зовнішньополітичної служби Єврокомісії Ерік Мамер під час брифінгу у четвер, 9 червня.

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За словами європейського чиновника, саме питання України обговорюватиметься у різних іпостасях вже цього понеділка — 13 числа. Однак це лише щось на кшталт "попереднього слухання", адже крім нашої країни Єврокомісія має розглянути ще заявки Молдови, а також Грузії.

Основний вердикт виноситиметься у п’ятницю, 17 червня. Офіційне оголошення про надання чи відмову у членстві в Євросоюзі вже відбудеться безпосередньо на саміті країн-учасниць ЄС.

Тим часом економіст Олександр Охріменко вважає, що Європейський Союз хоч і готовий співпрацювати та допомагати українській державі, але на серйозну підмогу з тим самим розблокуванням портів у Чорному морі навряд чи варто сподіватися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав про те, яка країна ЄС дуже витончено блокує деякі антиросійські санкції. Спойлер — ні, йдеться навіть не про Угорщину.