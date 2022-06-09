Часто запитують, чому так довго не йде ленд-ліз. Скільки треба почекати? - Денис Попович
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Головний редактор "Апострофа" Денис Попович просто пояснив затримку із постачанням Україні техніки по ленд-лізу та розповів, коли відчується його вплив
Часто запитують, чому так довго не йде ленд-ліз.
Це солідні поставки, які не можуть бути всі перекинуті літаками. Отже, треба переганяти їх морем. Повітряний міст не здатний забезпечити всіх потреб.
А хтось із вас купував чи переганяв авто із США? Комерційний контейнеровоз йшов в Україну 15 днів, а саме авто, з урахуванням всіх процедур, ви отримували, в кращому випадку, через місяць. І це тоді, коли працювали українські порти!
А тепер розвантаження може відбуватися хіба що в Гданську, тобто ще потрібен час для того, щоб все це опинилося в Україні.
Я би не чекав будь-якого значущого впливу ленд-лізу раніше липня, саме через величезне логістичне плече. Якщо автомобіль із США ви могли отримати не раніше чим через місяць, то чому HIMARS повинен їхати швидше?
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