Головний редактор "Апострофа" Денис Попович просто пояснив затримку із постачанням Україні техніки по ленд-лізу та розповів, коли відчується його вплив

Часто запитують, чому так довго не йде ленд-ліз.

Це солідні поставки, які не можуть бути всі перекинуті літаками. Отже, треба переганяти їх морем. Повітряний міст не здатний забезпечити всіх потреб.

А хтось із вас купував чи переганяв авто із США? Комерційний контейнеровоз йшов в Україну 15 днів, а саме авто, з урахуванням всіх процедур, ви отримували, в кращому випадку, через місяць. І це тоді, коли працювали українські порти!

А тепер розвантаження може відбуватися хіба що в Гданську, тобто ще потрібен час для того, щоб все це опинилося в Україні.

Я би не чекав будь-якого значущого впливу ленд-лізу раніше липня, саме через величезне логістичне плече. Якщо автомобіль із США ви могли отримати не раніше чим через місяць, то чому HIMARS повинен їхати швидше?