Украина получит статус кандидата в ЕС, но не все так просто – журналист

У европарламентариев возникли вопросы по Грузии

Украина и Молдова вскоре могут получить статус кандидата Европейского Союза с определенными условиями, однако в отношении Грузии, также претендующей на членство в ЕС, вопрос остается открытым.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в собственном Twitter-аккаунте.

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По словам журналиста, Европейская комиссия сегодня провела ориентационные дебаты по членству трех стран в ЕС — речь об Украине, Молдове и Грузии.

"Похоже, что статус кандидата с условиями предоставят Украине и Молдове, но все еще остаются вопросы по Грузии. Решение должно быть в пятницу, а страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", — отметил Рикард Йозвяк.

Украина может получить статус кандидата ЕС уже совсем скоро

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда именно члены Еврокомиссии соберутся вместе, чтобы обсудить вопрос обретения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Также мы писали, какие европейские страны выступают против предоставления Украине статуса кандидата ЕС и чем они это аргументируют.

При этом экономист Александр Охрименко считает, что Европейский Союз хоть и готов сотрудничать и помогать украинскому государству, но на серьезное поддержку с той же разблокировкой портов в Черном море вряд ли стоит надеяться.