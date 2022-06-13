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Украина получит статус кандидата в ЕС, но не все так просто – журналист

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вступление Украины в ЕС будут обсуждать 17 июня Новость обновлена 13 июня 2022, 17:24
Вступление Украины в ЕС будут обсуждать 17 июня

У европарламентариев возникли вопросы по Грузии

Украина и Молдова вскоре могут получить статус кандидата Европейского Союза с определенными условиями, однако в отношении Грузии, также претендующей на членство в ЕС, вопрос остается открытым.

Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в собственном Twitter-аккаунте.

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По словам журналиста, Европейская комиссия сегодня провела ориентационные дебаты по членству трех стран в ЕС — речь об Украине, Молдове и Грузии.

"Похоже, что статус кандидата с условиями предоставят Украине и Молдове, но все еще остаются вопросы по Грузии. Решение должно быть в пятницу, а страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе", — отметил Рикард Йозвяк.

Украина может получить статус кандидата ЕС уже совсем скоро
Украина может получить статус кандидата ЕС уже совсем скоро

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда именно члены Еврокомиссии соберутся вместе, чтобы обсудить вопрос обретения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Также мы писали, какие европейские страны выступают против предоставления Украине статуса кандидата ЕС и чем они это аргументируют.

При этом экономист Александр Охрименко считает, что Европейский Союз хоть и готов сотрудничать и помогать украинскому государству, но на серьезное поддержку с той же разблокировкой портов в Черном море вряд ли стоит надеяться.

Теги:
#Украина #Европейский союз #Кандидат