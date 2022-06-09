Названа дата, когда Еврокомиссия обсудит статус кандидата в ЕС для Украины

О результатах переговоров удастся узнать уже на следующей неделе

Вопрос о получении Украиной статуса кандидата на вступление в ряды стран Европейского Союза будет рассматриваться 17 июня. Это предшествует проведению официального саммита ЕС, который стартует 23 числа.

Информацию обнародовал представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Эрик Мамер во время брифинга в четверг, 9 июня.

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По словам европейского чиновника, конкретно вопрос Украины будет обсуждаться в различных ипостасях уже в этот понедельник — 13 числа. Однако это лишь что-то вроде "предварительно слушанья", ведь кроме нашей страны Еврокомиссия должна рассмотреть еще заявки Молдовы, а также Грузии.

Основной вердикт будет выноситься в пятницу, 17 числа. Официальное объявление о предоставлении или отказе в членстве в Евросоюзе уже состоится непосредственно на самом саммите стран-участниц ЕС.

Между тем экономист Александр Охрименко считает, что Европейский Союз хоть и готов сотрудничать и помогать украинскому государству, но на серьезную подмогу с той же разблокировкой портов в Черном море вряд ли стоит надеяться.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал о том, какая страна ЕС весьма утонченно блокирует некоторые антироссийские санкции. Спойлер — нет, речь даже не о Венгрии.