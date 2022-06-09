Кто в ЕС мешает санкциям против россии: в Польше назвали неожиданную страну

Стало известно, кто играет против санкций в отношении россии "тоньше" Венгрии

Вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский назвал три страны, которые больше других препятствуют введению санкций против российской федерации. По его словам, "тоньше", чем Венгрия, которая не поддержала "нефтяной удар" по россии, это делают Франция, Германия и Нидерланды.

Об этом польский чиновник рассказал в четверг, 9 июня, в эфире телеканала TVP Info, отметив, что, вероятнее всего, война в Украине затянется на очень долгие сроки, ведь россия будет пытаться достичь в рамках так называемой "спецоперации" хотя бы частичного успеха.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Венгрия своей "особой позицией" по рф создает проблемы Европе: есть совет для Украины Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа": важно не радикализировать ситуацию, а найти конструктивный подход

"Венгрия фактически блокирует (внедрение санкций — ред. редакцией) с Венгрией есть очень серьезная проблема, которую я не намерен недооценивать. А когда речь идет о более тонкой игре, но подобного содержания — это прежде всего Франция, Германия, а иногда Нидерланды", — объяснил Качинський.

Стоит отметить, что если позиция Венгрии известна давно, а попытки Франции и Германии "умиротворить" путина обсуждались неоднократно, то информация насчет Нидерландов не слишком часто появляется в СМИ и звучит в заявлениях политиков.

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Между тем, страны Европейского Союза продолжают усиливать санкционные ограничения против страны-агрессора. В частности, ЕС окончательно поддержал шестой пакет ограничений против россии, в рамках которого предполагается не только нефтяное эмбарго, но и персональные ограничения против российских политиков и их семей. В список вошла и вероятная любовница кровавого российского диктатора Алина Кабаева.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как президент Польши Анджей Дуда обвинил Германию в отказе пополнять польские запасы боевого вооружения и подробнее рассказал об очередном пакете помощи Украине.