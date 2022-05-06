Венгрия удивила объяснением того, почему не поддерживает нефтяной удар по россии

Санкционная политика Запада частично помогает сдерживать агрессию Кремля

Венгрия не может поддержать новый пакет санкций Европейского союза против кровавой россии в его нынешнем виде, ведь эмбарго на импорт российской нефти "равносильно атомной бомбе".

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Об этом в пятницу, 6 мая, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметив, что пока не готов поддерживать новый санкционный пакет против российской федерации, пишет Reuters.

По словам венгерского чиновника, запрет на импорт нефти из россии может повлечь за собой крайне неприятные последствия для Венгрии и ее экономики. Назвав эмбарго на российскую нефть "атомной бомбой", он добавил, что Будапешт рассчитывает на возможность отложить введение полного запрета сроком на пять лет, хотя раньше речь шла об отсрочке всего на год.

"Это предложение Европейской комиссии будет "равносильно атомной бомбе", сброшенной на венгерскую экономику. Венгрия готова вести переговоры, если увидит новое предложение, которое будет отвечать интересам страны", — пояснил министр.

Кроме того, Орбан отметил, что не поддерживает введение Евросоюзом санкций в отношении религиозных деятелей.

Стоит отметить, что заявление Венгрии о "ядерном ударе" по экономике выглядит особенно необычно на фоне реальной возможности применения россией ядерного оружия, о чем, в частности, открыто говорит российская пропаганда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколько дней назад Европейский Союз представил долгожданный шестой пакет жестких санкций против страны-агрессора. В список подсанкционных лиц вошли даже русские религиозники, в том числе патриарх Кирилл.