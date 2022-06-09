Дуда отчитался о поставках оружия в Украину и пожаловался на Германию

Стало известно, сколько танков и бронетехники соседняя Польша передала Киеву

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о том, что его страна уже отправила Украине очередной пакет военной помощи. В рамках новой поставки Киев получит более 240 танков и около 100 единиц бронетехники для противостояния врагу из россии.

Об этом польский лидер рассказал во время своего интервью для немецкого издания Bild. По словам Дуды, Украина нуждается в тяжелом вооружении для того, чтобы иметь возможность защищаться от противника, поэтому Польша отправила еще один пакет помощи на общую сумму в 2 миллиарда долларов.

"Украине нужно тяжелое вооружение, танки. Это потребности Украины. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова просил меня. Мы отправили танки, более 240 танков, которые Украина может обслуживать. Мы отправили почти 100 единиц бронетехники и оружия. Оружие, боеприпасы, ракеты. Мы отправили в целом оружие на $2 млрд", — рассказал он.

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Также Дуда добавил, что Польша надеялась, что сможет получить от Германии несколько танков Leopard, чтобы пополнить свои запасы, однако их так и не отправили.

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"Для нас само собой разумеется, что вместо старых советских танков, которые мы поставили в Украину, мы получаем несколько танков Leopard из Германии, не самые современные. Потому что у нас в Польше есть более старые версии танков Leopard. Благодаря этой помощи мы хотели немного пополнить эти запасы. Мы могли получить более старые и модернизировать их в будущем — тоже с помощью немецкой промышленности. Насколько я знаю, мы ничего не получили", — пояснил польский лидер.

Кроме того, президент обратился ко всем странам, призвав их помогать Украине и предоставлять оружие для остановки российского вторжения.

Он также отметил, что неприятно поражен переговорами, которые немецкий канцлер Олаф Шольц, а также президент Франции Эммануэль Макрон ведут с российским президентом владимиром путиным, назвав их "бесполезными".

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"Что они делают? Они лишь легитимизируют лицо, ответственное за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он отвечает за это. Он принял решение направить туда войска. Ему подчиняются командиры. владимир путин. Кто-то так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то говорил, что Адольфу Гитлеру надо сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал такого", — возмутительно отметил Дуда.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в рамках помощи Украине для обороны от страны-агрессора Польша поставила Украине уже большое количество тяжелого оружия, в том числе и мощные современные танки Т-72.