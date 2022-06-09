Главный редактор "Апострофа" Денис Попович просто объяснил задержку со снабжением Украины техники по ленд-лизу и рассказал, когда почувствуется его влияние

Часто спрашивают, почему так долго не идет ленд-лиз.

Это солидные поставки, которые не могут быть все опрокинуты самолетами. Следовательно, нужно перегонять их морем. Воздушный мост не способен обеспечить все нужды.

А кто-то из вас покупал или перегонял авто из США? Коммерческий контейнеровоз шел в Украину 15 дней, а именно авто, с учетом всех процедур, вы получали в лучшем случае через месяц. И это когда работали украинские порты!

А теперь разгрузка может происходить разве что в Гданьске, то есть еще нужно время, чтобы все это оказалось в Украине.

Я бы не ожидал какого-либо значимого влияния ленд-лиза раньше июля, именно из-за огромного логистического плеча. Если автомобиль из США вы могли получить не раньше чем через месяц, почему HIMARS должен ехать быстрее?