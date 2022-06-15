Макрон підбурує Зеленського домовлятися з росією

На думку французького лідера Україні доведеться повернутися до переговорів з рф

Президент Франції Еманюель Макрон, який вже найближчими днями має відвідати Україну вперше з початку війни, заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському все ж доведеться домовлятися з росією, адже вона все одно залишиться частиною Європи.

За словами французького лідера "географія вперта" і російська федерація нікуди не дінеться з континенту, тож Україні у майбутньому все ж доведеться повернутися до дискусій з агресором. Про це він сказав під час візиту на базу НАТО у Румунії, — пише TF1 Info.

"Але ми хочемо збудувати світ, а це означає, що в якийсь момент ми всі хочемо, щоб вогонь припинився і дискусії відновилися. Ми, європейці, ділимо континент, і географія вперта. росія продовжує бути там. Я ніколи не поділяв зауважень, які полягали в тому, що сьогодні ми вестимемо війну з російським народом, а завтра ми захочемо його знищити", — пояснив Макрон.

Він додав, що єдиним бажаним результатом цього конфлікту (росії та України — ред.) є або військова перемога України, або переговори, тому що вогонь рано чи пізно припиниться і це дозволить укласти мирну угоду, відзначивши, що в якийсь момент Києву все ж доведеться говорити з москвою.

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Варто нагадати, що президент Франції Еманюель Макрон спільно з німецьким канцлером Олафом Шольцом планує вже на цьому тижні відвідати українську столицю — місто Київ уперше з початку повномасштабного вторгнення росії на українські території.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше Макрон зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та пообіцяв йому надалі підтримувати Київ, задовольняючи його потреби у війні з росією, включно з поставками важкого озброєння.