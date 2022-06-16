Получит ли Украина статус кандидата в ЕС — источник рассказал детали

Шольц, Макрон и Драги высказались четко

Украина 17 июня должна получить положительное заключение о статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом "Телеграфу" сообщили собеседники в украинском политикуме.

"На 99% ожидаем положительного решения. Сейчас за предоставление нам статуса кандидата все страны, особенно после того, как об этом публично высказались главы Германии и Франции. Уже в дальнейшем могут быть разные условия, но статус кандидата можно сказать — наш",- отметил собеседник издания.

Во время своего визита в Киев и канцлер Германии Олаф Шольц, и президент Франции Эмануэль Макрон, и премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнули, что окончательно поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, а также отметили, что "они начали строить общее европейское пространство".

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Отметим, что заключение по предоставлению статуса кандидата в Украине Еврокомиссия должна дать уже в пятницу, 17 июня. А саммит лидеров ЕС состоится 23-24 июня.