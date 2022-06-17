путін сказав, як росія поставиться до вступу України до ЄС

У росії кажуть, що ЄС не є військовим союзом

Російський кривавий диктатор володимир путін заявив, що його країна не заперечуватиме, якщо Україна вступить до Європейського союзу.

Про це він заявив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), повідомляють російські ЗМІ.

За словами путіна, ЄС не є військовою організацією, тому росія не бачить нічого страшного в приєднанні України до союзу.

Водночас диктатор висловив думку, що вступ до ЄС не допоможе відновити зруйновану економіку України, оскільки країни Європи не захочуть створювати собі конкурента. Також він сумнівається, що вступ до Євросоюзу дасть стимули для зростання української економіки.

Крім того, він повторив наративи російської пропаганди та заявив, що українська економіка потребує великих дотацій, через що "Україна може стати колонією ЄС".

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Як повідомлялося раніше, під час виступу на ПМЕФ путін пройшовся Євросоюзом і заявив, що той втратив свій економічний суверенітет, а також, що Європі загрожують великі проблеми на кшталт сплеску популізму і збільшення активності крайніх радикальних течій.