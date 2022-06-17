путин сказал, как россия отнесется к вступлению Украины в ЕС

В россии говорят, что ЕС не является военным союзом

Российский кровавый диктатор владимир путин заявил, что его страна не будет возражать, если Украина вступит в Европейский союз.

Об этом он заявил во время выступления на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщают российские СМИ.

По словам путина, ЕС не является военной организацией, а потому россия не видит ничего страшного в присоединении Украины к союзу.

Вместе с тем диктатор выразил мнение, что вступление в ЕС не поможет восстановить разрушенную экономику Украины, поскольку страны Европы не захотят создавать себе конкурента. Также он сомневается, что вступление в Евросоюз даст стимулы к росту украинской экономики.

Кроме того, он повторил нарративы российской пропаганды и заявил, что украинская экономика требует больших дотаций, из-за чего "Украина может стать колонией ЕС".

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Как сообщалось ранее, во время выступления на ПМЭФ путин прошелся по Евросоюзу и заявил, что тот потерял свой экономический суверенитет, а также, что Европе грозят большие проблемы вроде всплеска популизма и увеличения активности крайних радикальных течений.