путин рассказал о проблемах Европы, но умолчал о своих

путин уверен, что Европа охватит "популизм и радикализм"

В россии проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в ходе которого путин "прошелся" по Евросоюзу и заявил, что тот якобы утратил политический суверенитет.

Как сообщает "Телеграф", об этом путин сказал в своем выступлении на ПМЭФ в пятницу, 17 июня.

По его словам, якобы происходит "обострение глубинных проблем" в западных обществах, снижается уровень благосостояния и "падают" ценностные ориентиры. При этом путин съязвил, мол, все эти проблемы нарастают, пока "они на нас пальцами тыкают".

"Евросоюз окончательно утратил политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению и собственной экономике, бизнесу", — заявил путин.

Более того, путин уверен, что демократические силы в Европе представлены "партиями-близнецами", от смены которых якобы ничего не меняется и страдает национальный бизнес. По мнению российского диктатора, реальные интересы европейцев и национального бизнеса ни во что не ставятся и оттесняются.

Поэтому путин предрекает ЕС всплеск популизма и рост крайних радикальных течений, серьезные социально-экономические изменения, а еще и смену элит.

Более того, кризис, который путин "наблюдает" в странах ЕС, он обосновал пандемией и политикой "Большой семерки". Подчеркнул, что так называемая "спецоперация " не имеет к кризису никакого отношения. Наоборот, по мнению российского диктатора, военные действия русских военных в Донецкой и Луганской областях Украины якобы "спасательный круг" для Запада, мол, чтобы переложить всю ответственность на россию.

Напомним, открытие форума в Санкт-Петербурге началось со скандала – главарь псевдореспублики "днр" денис пушилин открыл мероприятие выстрелом из пушки. Выступление путина 17 июня задержали более чем на час – якобы из-за кибератаки. Начал свой спич российский диктатор с обвинений США и Европы.