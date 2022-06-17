Путін розповів про проблеми Європи, але промовчав про свої

Путін впевнений, що Європу охопить "популізм і радикалізм"

У росії проходить Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), під час якого путін "пройшовся" по Євросоюзу і заявив, що той нібито втратив політичний суверенітет.

Як повідомляє "Телеграф", про це путін сказав у своєму виступі на ПМЕФ у п’ятницю, 17 червня.

За його словами, нібито відбувається "загострення глибинних проблем" у західних суспільствах, знижується рівень добробуту та "падають" ціннісні орієнтири. При цьому путін додав, мовляв, усі ці проблеми наростають, поки "вони на нас пальцями тикають".

"Євросоюз остаточно втратив політичний суверенітет, його еліти танцюють під чужу дудку, завдаючи шкоди своєму населенню та власній економіці, бізнесу", — заявив путін.

Більше того, путін впевнений, що демократичні сили в Європі представлені "партіями-близнюками", від зміни яких нібито нічого не змінюється і страждає національний бізнес. На думку російського диктатора, реальні інтереси європейців і національного бізнесу ні в що не ставляться та відтісняються.

Тому путін пророкує ЄС сплеск популізму та зростання крайніх радикальних течій, серйозні соціально-економічні зміни, а ще й зміну еліт.

Більше того, криза, яку путін "спостерігає" в країнах ЄС, він обґрунтувує пандемією та політикою "Великої сімки". Наголосив, що так звана "спецоперація" не має до кризи жодного відношення. Навпаки, на думку російського диктатора, військові дії російської армії в Донецькій та Луганській областях України нібито "рятувальне коло" для Заходу, мовляв, щоб перекласти всю відповідальність на росію.

Нагадаємо, відкриття форуму в Санкт-Петербурзі почалося зі скандалу — ватажок псевдореспубліки "днр" деніс пушилін відкрив захід пострілом з гармати. Виступ путіна 17 червня затримали більш ніж на годину – нібито через кібератаку. Почав свій спіч російський диктатор зі звинувачень США та Європи.