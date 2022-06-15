Пушиліну скоро кінець? З ватажком бойовиків "ДНР" у Петербурзі сталася цікава історія
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Пушиліна просять не знімати на камери, а місцева влада видаляє попередні публікації з ним
Економічний форум у Санкт-Петербурзі, організація якого шокувала навіть росіян, знову "відзначився". Цього разу петербурзька влада вирішила прибрати будь-які згадки про те, що ПМЕФ вистрілом з гармати відкривав ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін.
Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Ротонда", який зафіксував, як представники влади чистили будь-які згадки про Пушиліна на економічному форумі у своїх публікаціях.
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Так, спершу в Telegram віцегубернатор Санкт-Петербурга Олексій Корабельніков повідомив, що голова бойовиків самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін разом з головою міста Олександром Бегловим вистрілом з гармати Петропавлівської фортеці відкривали економічний форум. А вже за деякий час згадка про Пушиліна зникла з повідомлення, натомість з'явився голова Законодавчих зборів Олександр Бєльський.
Також допис зі згадкою про ватажка бойовиків так званої "ДНР" видалив телеканал 78, який контролює петербурзька адміністрація. Публікація була видалена повністю, але зберігся знімок з екрана.
Місцеві ЗМІ пишуть, що операторам наказали знімати церемонія відкриття економічного форуму у Санкт-Петербурзі так, щоб Денис Пушилін у кадр не потрапляв. Те ж саме стосується зйомки пострілу з гармати при відкритті ПМЕФ — Пушиліна там складно розгледіти, однак адміністрація міста сама себе здала.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін затіяв кадрові перестановки і призначив росіянина новим "прем’єром" псевдореспубліки. Крім того, весь так званий "уряд" квазіутворення на території Донецької області був відправлений у відставку.