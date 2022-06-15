Пушиліну скоро кінець? З ватажком бойовиків "ДНР" у Петербурзі сталася цікава історія

Пушиліна просять не знімати на камери, а місцева влада видаляє попередні публікації з ним

Економічний форум у Санкт-Петербурзі, організація якого шокувала навіть росіян, знову "відзначився". Цього разу петербурзька влада вирішила прибрати будь-які згадки про те, що ПМЕФ вистрілом з гармати відкривав ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін.

Про це повідомив місцевий Telegram-канал "Ротонда", який зафіксував, як представники влади чистили будь-які згадки про Пушиліна на економічному форумі у своїх публікаціях.

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Так, спершу в Telegram віцегубернатор Санкт-Петербурга Олексій Корабельніков повідомив, що голова бойовиків самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін разом з головою міста Олександром Бегловим вистрілом з гармати Петропавлівської фортеці відкривали економічний форум. А вже за деякий час згадка про Пушиліна зникла з повідомлення, натомість з'явився голова Законодавчих зборів Олександр Бєльський.

Спочатку влада Петербурга говорила про Пушиліна, який стріляв з гармати на відкритті ПМЕФ

Пізніше згадку про Пушиліна прибрали, а замість нього з'явився Бєльський

Також допис зі згадкою про ватажка бойовиків так званої "ДНР" видалив телеканал 78, який контролює петербурзька адміністрація. Публікація була видалена повністю, але зберігся знімок з екрана.

Цей допис зі згадкою Пушиліна взагалі був видалений

Місцеві ЗМІ пишуть, що операторам наказали знімати церемонія відкриття економічного форуму у Санкт-Петербурзі так, щоб Денис Пушилін у кадр не потрапляв. Те ж саме стосується зйомки пострілу з гармати при відкритті ПМЕФ — Пушиліна там складно розгледіти, однак адміністрація міста сама себе здала.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін затіяв кадрові перестановки і призначив росіянина новим "прем’єром" псевдореспубліки. Крім того, весь так званий "уряд" квазіутворення на території Донецької області був відправлений у відставку.