Во всех бедах россии путин винит западных партнеров

Российский президент владимир путин, который идет по стопам Гитлера, "отличился" заявлением относительно США и стран Запада. По мнению кровавого диктатора, Америка объявила себя "посланниками Господа на Земле", однако он убежден, что ничего не будет как прежде.

Соответствующее заявление путина прозвучало в пятницу, 17 июня, во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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По мнению российского диктатора, Запад подорвал ключевые понятия для бизнеса исключительно ради амбиций, а затем путин добавил, что эпоха однополярного мира завершилась.

"Все будет как и прежде? Не будет! Коллеги на Западе пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, пребывают в иллюзиях и не хотят замечать изменений", — заявил он.

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Затем российский президент внезапно переключился на Соединенные Штаты Америки, обвинив их в том, что они руководствуются исключительно своими интересами на международной арене и якобы "играют в одни ворота".

"Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными", — заявил путин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что открытие экономического форума в Санкт-Петербурге не обошлось без скандала – его открывал выстрелом из пушки Денис Пушилин, но информацию об этом просят удалить. Организация ПМЭФ шокировала даже граждан РФ, поскольку на мероприятие додумались пригласить талибов, а гостей встречала робот Дуняша и анимированная сода-танцовщица.