Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий, специально для "Телеграфа" прокомментировал, что ждет путина и россию

В пятницу, 17 июня, российский президент владимир путин должен выступить на Петербургском международном экономическом форуме.

Некоторые пропагандисты мечтают, что он заявит о "новом мировом порядке".

Ходили также слухи, что будет объявлена всеобщая мобилизация с целью добиться значимых успехов в войне против Украины. Однако путинский пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это опровергает.

Правда, верить Пескову иже с ним – себя не уважать…

Важно понимать, что путин – диктатор. И может делать, что угодно. Даже применить тактическое ядерное оружие, до чего, надеюсь, не дойдет.

Сомневаюсь, что он способен уйти сам, заявив типа Ельцина "я устал – я ухожу". Разве что это будет серьезнейший компромисс его окружения, олигархических кругов рф и Запада. И чем быстрее будет такой компромисс, тем будет лучше для всех.

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Пока же этого не видно. Зато видно, что путин пытается построить авторитарную страну закрытого типа с мобилизационной экономикой. Что в принципе нежизнеспособно. Даже Советский Союз не смог. Единственная страна, которая живет в подобном безумии – Северная Корея. Что касается путинской россии будущего, то она скорее может походить на огромный Иран. С кучей нерешенных проблем и массой врагов.

Чтобы не произошло внутреннего взрыва, возможен внутренний компромисс. И путина попросят на выход. А россия при этом остается сырьевым придатком Запада. Как бы сохраняет лицо. Каким-то образом (не представляю пока – каким) решает все вопросы с Украиной.

Такой вариант возможен теоретически. Хоть более вероятно, что путин будет сидеть на троне до конца, пока позволяет физическое состояние.

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Но все ожидают, что к концу лета россия выдохнется. И начнет еще более явно (а она и сейчас это делает) намекать на перемирие, на мирные соглашения. На некий статус-кво. На "Минск-3". Другое дело – будем ли мы готовы пойти на подобное…

Если рассматривать теорию дворцовых переворотов, то надо понимать, что вряд ли на это готово окружение путина. Они все зависимы от него, потому что без него – никто… К тому же, очень похоже, что вся эта война и замыслена была не только ради кормления имперский амбиций путина, но и с целью замазать окончательно всех, кто с ним рядом. Такая себе кровавая круговая порука. Шаг влево, шаг вправо – расстрел.

Именно поэтому дворцовый переворот в нынешней россии мне кажется менее реальным, чем прилет неких "черных лебедей" – непредсказуемых событий, катастрофически влияющих на происходящее. Событий, которые поменяют россию в плане отношения к власти, к Украине, к миру…

Это может произойти – и такое было в российской истории не раз. Та же революция 1917 года, развалившая империю и уничтожившая царский режим.

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