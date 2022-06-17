Рус

Переворот у росії малореальний, але є інший спосіб прибрати путіна - Олексій Голобуцький

Автор
Олексій Голобуцький Олексій Голобуцький
Дата публікації
Читать на русском
Автор
169
Володимир Путін
Володимир Путін

Співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький, спеціально для "Телеграфа" прокоментував, що чекає на путіна і росію.

У п’ятницю, 17 червня, російський президент Володимир Путін повинен виступити на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Деякі пропагандисти мріють, що він заявить про "новий світовий порядок".

Ходили також чутки, що буде оголошено загальну мобілізацію з метою добитися значних успіхів у війні проти України. Проте путінський речник президента Дмитро Пєсков це спростовує.

Правда, вірити Пєскову — себе не поважати ...

Важливо розуміти, що путін – диктатор. І може робити будь-що. Навіть застосувати тактичну ядерну зброю, до чого, сподіваюся, не дійде.

Сумніваюся, що він здатний піти сам, заявивши на кшталт Єльцина "я втомився — я йду". Хіба що це буде серйозний компроміс його оточення, олігархічних кіл Росії та Заходу. І чим швидше буде такий компроміс, тим краще для всіх.

Поки що цього не видно. Проте видно, що путін намагається побудувати авторитарну країну закритого типу з мобілізаційною економікою. Що у принципі нежиттєздатне. Навіть Радянський Союз не зміг. Єдина країна, яка живе в такому божевіллі – Північна Корея. Що стосується путінської Росії майбутнього, то вона швидше може бути схожою на величезний Іран. З купою невирішених проблем та масою ворогів.

Щоб не відбулося внутрішнього вибуху, можливий внутрішній компроміс. І путіна попросять на вихід. А Росія при цьому залишається сировинним придатком Заходу. Як би зберігає особу. Якимось чином (не уявляю поки – яким) вирішує усі питання з Україною.

Такий варіант можливий теоретично. Хоча ймовірніше, що путін сидітиме на троні до кінця, поки дозволяє фізичний стан.

Але всі очікують, що до кінця літа росія видихнеться. І почне ще більш явно (а вона і зараз це робить) натякати на перемир’я, мирні угоди. На певний статус-кво. На "Мінськ-3". Інша справа – чи будемо ми готові піти на таке…

Якщо розглядати теорію палацових переворотів, треба розуміти, що навряд чи це готове оточення путина. Вони всі залежні від нього, тому що без нього – ніхто… До того ж, дуже схоже, що вся ця війна і задумана була не лише заради годування імперських амбіцій путіна, а й з метою остаточно замазати всіх, хто з ним поруч. Така собі кривава кругова порука. Крок ліворуч, крок праворуч – розстріл.

Саме тому палацовий переворот у нинішній Росії мені здається менш реальним, ніж приліт якихось "чорних лебедів" – непередбачуваних подій, що катастрофічно впливають на те, що відбувається. Події, які поміняють росію в плані ставлення до влади, України, світу…

Це може статися – і таке було у російській історії неодноразово. Та ж революція 1917 року, що розвалила імперію і знищила царський режим.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Блог