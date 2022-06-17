Співзасновник Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький, спеціально для "Телеграфа" прокоментував, що чекає на путіна і росію.

У п’ятницю, 17 червня, російський президент Володимир Путін повинен виступити на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Деякі пропагандисти мріють, що він заявить про "новий світовий порядок".

Ходили також чутки, що буде оголошено загальну мобілізацію з метою добитися значних успіхів у війні проти України. Проте путінський речник президента Дмитро Пєсков це спростовує.

Правда, вірити Пєскову — себе не поважати ...

Важливо розуміти, що путін – диктатор. І може робити будь-що. Навіть застосувати тактичну ядерну зброю, до чого, сподіваюся, не дійде.

Сумніваюся, що він здатний піти сам, заявивши на кшталт Єльцина "я втомився — я йду". Хіба що це буде серйозний компроміс його оточення, олігархічних кіл Росії та Заходу. І чим швидше буде такий компроміс, тим краще для всіх.

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Поки що цього не видно. Проте видно, що путін намагається побудувати авторитарну країну закритого типу з мобілізаційною економікою. Що у принципі нежиттєздатне. Навіть Радянський Союз не зміг. Єдина країна, яка живе в такому божевіллі – Північна Корея. Що стосується путінської Росії майбутнього, то вона швидше може бути схожою на величезний Іран. З купою невирішених проблем та масою ворогів.

Щоб не відбулося внутрішнього вибуху, можливий внутрішній компроміс. І путіна попросять на вихід. А Росія при цьому залишається сировинним придатком Заходу. Як би зберігає особу. Якимось чином (не уявляю поки – яким) вирішує усі питання з Україною.

Такий варіант можливий теоретично. Хоча ймовірніше, що путін сидітиме на троні до кінця, поки дозволяє фізичний стан.

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Але всі очікують, що до кінця літа росія видихнеться. І почне ще більш явно (а вона і зараз це робить) натякати на перемир’я, мирні угоди. На певний статус-кво. На "Мінськ-3". Інша справа – чи будемо ми готові піти на таке…

Якщо розглядати теорію палацових переворотів, треба розуміти, що навряд чи це готове оточення путина. Вони всі залежні від нього, тому що без нього – ніхто… До того ж, дуже схоже, що вся ця війна і задумана була не лише заради годування імперських амбіцій путіна, а й з метою остаточно замазати всіх, хто з ним поруч. Така собі кривава кругова порука. Крок ліворуч, крок праворуч – розстріл.

Саме тому палацовий переворот у нинішній Росії мені здається менш реальним, ніж приліт якихось "чорних лебедів" – непередбачуваних подій, що катастрофічно впливають на те, що відбувається. Події, які поміняють росію в плані ставлення до влади, України, світу…

Це може статися – і таке було у російській історії неодноразово. Та ж революція 1917 року, що розвалила імперію і знищила царський режим.

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