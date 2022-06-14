Путін йде стопами Гітлера: у росії зробили гучний анонс

путін збирається виступити на формі в Петербурзі, а пропагандисти вже заявили про "новий світовий порядок"

Російський кривавий диктатор володимир путін має намір виступити на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 17 червня, що вже викликало захоплення російських пропагандистів.

Деякі російські ЗМІ навіть почали припускати, що він оголосить про створення "нового світового порядку". Принаймні із такими заголовками вийшли їхні статті.

В цей час з офіційних джерел відомо лише те, що сказав про неї спікер путіна дмітрій песков, а саме, що вона буде "надзвичайно важливою".

За його словами, диктатор торкнеться тем санкцій запроваджених проти росії за її вторгнення в Україну, а також глобальної продовольчої кризи. Одним із девізів форуму є посилання на те, що "світ перебуває на порозі нової економічної реальності".

"Швидше за все, у виступі путіна прозвучить теза про те, що нинішні події за своєю епохальністю тотожні міжнародному конфлікту "багатої Півночі з бідним Півднем", що трапився в другій половині 1960-х років, коли планетою прокотилася хвиля деколонізації, що привела до нового світового порядку", — розповів фінансовий аналітик Михайло Бєляєв.

У мережі тим часом нагадали, що "новий світовий порядок" (Neuordnung) під час Другої світової війни намагалися також проголосити нацисти. Його концепція була представлена Адольфом Гітлером у 1941 році, після чого на захоплених територіях почалося масове винищення представників різних етнічних та соціальних груп, визнаних нацистами "негідними життя".

Варто зазначити, що на форумі в Санкт-Петербурзі, де має виступити путін, вже показали схему розділу "колишньої території України", яку нібито звільнили росіяни під час "спецоперації".