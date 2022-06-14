Путин идет по стопам Гитлера: в россии сделали громкий анонс

путин собирается выступить на форме в Петербурге, а пропагандисты уже заявили о "новом мировом порядке"

Российский кровавый диктатор владимир путин намерен выступить на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня, что уже привело в восторг российских пропагандистов.

Некоторые российские СМИ даже начали предполагать, что он там объявит о создании "нового мирового порядка". По крайней мере с такими заголовками вышли их статьи.

В настоящее время из официальных источников известно лишь то, что сказал о ней спикер путина дмитрий песков, а именно, что она будет "чрезвычайно важной".

По его словам, диктатор затронет темы санкций введенных против россии за ее вторжение в Украину, а также глобального продовольственного кризиса. Одним из девизов форума является посыл о том, что "мир находится на пороге новой экономической реальности".

"Скорее всего, в выступлении путина прозвучит тезис о том, что нынешние события по своей эпохальности тождественны международному конфликту "богатого Севера с бедным Югом", случившемуся во второй половине 1960-х годов, когда по планете прокатилась волна деколонизации, приведшая к новому мировому порядку", — рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

В сети тем временем напомнили, что "новый мировой порядок" (Neuordnung) во время Второй мировой войны пытались также провозгласить нацисты. Его концепция была представлена Адольфом Гитлером в 1941 году, после чего на захваченных территориях началось массовое истребление представителей различных этнических и социальных групп, признанных нацистами "недостойными жизни".

Стоит отметить, что на форуме в Санкт-Петербурге, где должен выступить путин, уже показали схему раздела "бывшей территории Украины", которую якобы освободили россияне в ходе "спецоперации".