Пушилину скоро конец? С главарем боевиков "ДНР" в Петербурге произошла интересная история
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Пушилина просят не снимать на камеры, а местные власти удаляют предыдущие публикации с ним
Экономический форум в Санкт-Петербурге, организация которого шокировала даже россиян, снова "отличился". На этот раз петербургские власти решили убрать любые упоминания о том, что ПМЭФ выстрелом из пушки открывал главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
Об этом сообщил местный Telegram-канал "Ротонда", зафиксировавший, как представители власти чистили какие-либо упоминания о Пушилине на экономическом форуме в своих публикациях.
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Так, сначала в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что глава боевиков самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин вместе с главой города Александром Бегловым выстрелом из пушки Петропавловской крепости открывали экономический форум. А уже через некоторое время упоминание о Пушилине исчезло из сообщения, вместо этого появился председатель Законодательного собрания Александр Бельский.
Также сообщение с упоминанием о предводителе боевиков так называемой "ДНР" удалил телеканал 78, контролируемый петербургской администрацией. Публикация была удалена полностью, но сохранился снимок с экрана.
Местные СМИ пишут, что операторам приказали снимать церемонию открытия экономического форума в Санкт-Петербурге так, чтобы Денис Пушилин не попадал в кадр. То же касается съемки выстрела из пушки при открытии ПМЭФ — Пушилина там сложно разглядеть, однако администрация города сама себя выдала.
Ранее "Телеграф" сообщал, что главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин затеял кадровые перестановки и назначил россиянина новым "премьером" псевдореспублики. Кроме того, все так называемое "правительство" квазиобразования на территории Донецкой области было отправлено в отставку.