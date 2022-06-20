Угорщина здивувала рішенням щодо кандидатства України в ЄС

Угорщина не блокуватиме вступ України до ЄС

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здивував своїм рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Попри останні сварки між керівництвом двох держав, Угорщина підтримує рекомендацію Єврокомісії щодо нашої країни.

Про це у понеділок, 20 червня, заявив речник Орбана Берталан Хаваші у коментарі російським ЗМІ.

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"Віктор Орбан погодився з пропозицією надати Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до ЄС. Водночас він додав, що Угорщина разом з декількома іншими державами-членами вважає, що Грузія та Боснія та Герцеговина також мають отримати можливість рухатись у напрямку ЄС у тому ж темпі", – сказав Хаваші.

Варто зазначити, що з початку російського вторгнення в Україні угорська влада дотримувалась неоднозначної позиції щодо України. З одного боку йшла мова про підтримку територіальної цілісності, а з іншого влада країни відмовлялася вводити санкції проти РФ. Також незрозумілою була позиція Угорщини щодо вступу України в НАТО — спершу вони виступали проти, а потім "дали задню" й заявили, що не проти. Те ж саме було й з підтримкою вступу України до Європейського Союзу — Угорщина спершу блокувала, а потім заявила, що буде не проти "коли до цього дійде час".

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Нагадаємо, що 16 червня під час візиту у Київ представники Франції, Німеччини, Італії й Румунії заявили, що виступають за "негайний" статус кандидата в члени ЄС для України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Андрій Єрмак назвав головні умови, які потрібно виконати Україні після того, як вона офіційно набуде статусу кандидата в ЄС.