Венгрия удивила решением насчет кандидатства Украины в ЕС

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан удивил своим решением по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Несмотря на последние ссоры между руководством двух государств, Венгрия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии по нашей стране.

Об этом в понедельник, 20 июня, заявил спикер Орбана Берталан Хаваши в комментарии российским СМИ.

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"Виктор Орбан согласился с предложением предоставить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. В то же время он добавил, что Венгрия вместе с несколькими другими государствами-членами считает, что Грузия и Босния и Герцеговина также должны получить возможность двигаться в направлении ЕС в том же темпе", – сказал Хаваши.

Стоит отметить, что с начала российского вторжения в Украину венгерская власть придерживалась неоднозначной позиции в отношении Украины. С одной стороны шла речь о поддержке территориальной целостности, а с другой власти страны отказывались вводить санкции против РФ. Также непонятна была позиция Венгрии относительно вступления Украины в НАТО — сначала они выступали против, а затем "дали заднюю" и заявили, что не против. То же было и с поддержкой вступления Украины в Европейский Союз — Венгрия сначала блокировала, а затем заявила, что будет не против "когда до этого дойдет время".

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Напомним, что 16 июня во время визита в Киев представители Франции, Германии, Италии и Румынии заявили, что выступают за "немедленный" статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Андрей Ермак назвал главные условия, которые нужно выполнить Украине после того, как она официально обретет статус кандидата в ЕС.