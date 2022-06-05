Венгрии напомнили про фашизм: в ОП ответили на заявление о психике Зеленского

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер нелицеприятно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Из-за настойчивости и некой жесткости украинского лидера в вопросах обращений к партнерам он заявил, что у Зеленского "какая-то личная психологическая проблема". В ответ в Офисе президента напомнили венгерскому политику о фашистском прошлом Венгрии и Корюковской трагедии, когда от рук венгерских солдат погибли более 6,5 тысячи украинцев.

Пост опубликован на странице заместителя главы ОП Андрея Сибиги в соцсети. Как вариант для ответа на "недопустимые и дикие высказывания", Сибика предлагает воспользоваться народной мудростью и приводит пословицы по типу "осла знаешь по ушам, а дурака — по разговорам".

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Эпохальные события для таких "политиков" Сибига назвал триггером, а также напомнил о фашистском ДНК. Зам главы ОП пожелал услышать оценку Кевером исторического события — массового убийства в селе Корюковка фашистами, включая венгерских, 6700 тысяч украинцев.

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Сибига предрек Кеверу остаться на "свалке истории", а также заметил, что венгерский народ мудр и будет поддерживать дружеские отношения с украинским, в отличие от временных политиков.

Эта часть, вероятно, касается продолжения заявления Кевера о том, что украинским венграм в стране может быть опасно после войны.

Напомним — Венгрия одна из европейских стран, которые не только высказывались в пророссийском ключе, блокировали санкции против россии и позволяют себе высказывания про Украину в состоянии войны. Так ранее "Телеграф" сообщал, что соратник венгерского премьера сравнил Украину с третьим рейхом.