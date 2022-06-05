Угорщини нагадали про фашизм: у ОП відповіли на заяву про психіку Зеленського

Спікер угорського парламенту Ласло Кевер безсторонньо висловився про президента України Володимира Зеленського.

Через наполегливість і жорсткість українського лідера в питаннях звернень до партнерів він заявив, що у Зеленського "якась особиста психологічна проблема". У відповідь в Офісі президента нагадали угорському політику про фашистське минуле Угорщини та Корюківську трагедію, коли від рук угорських солдатів загинуло понад 6,5 тисяч українців.

Посаду опубліковано на сторінці заступника голови ОП Андрія Сибіги в соцмережі. Як варіант для відповіді на "неприпустимі та дикі висловлювання", Сибіга пропонує скористатися народною мудрістю і наводить прислів’я на кшталт "осла знаєш по вухах, а дурня — по розмовах".

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Епохальні події для таких "політиків" Сибіга назвав тригером, а також нагадав про фашистську ДНК. Заступник голови ОП побажав почути оцінку Кевером історичної події — масового вбивства в селі Корюківка фашистами, включаючи угорських, 6700 тисяч українців.

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Сибіга пророкував Кеверу залишитися на "звалищі історії", а також зауважив, що угорський народ мудрий і підтримуватиме дружні стосунки з українською, на відміну від тимчасових політиків.

Ця частина, ймовірно, стосується продовження заяви Кевера про те, що українським угорцям у країні може бути небезпечно після війни.

Нагадаємо — Угорщина одна з європейських країн, які не лише висловлювалися у проросійському ключі, блокували санкції проти росії та дозволяють собі висловлювання про Україну у стані війни. Так раніше "Телеграф" повідомляв, що соратник угорського прем’єра порівняв Україну із третім рейхом.