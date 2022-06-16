Макрон виступив із гучною заявою щодо України та ЄС

Німеччина та Італія позицію французького президента підтримали

У четвер, 16 червня, французький Емманюель Макрон, який прибув у Київ з офіційним візитом, заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія виступають за "негайний" статус кандидата в члени ЄС для України.

Як передає AFP, про це Макрон заявив по завершенню зустрічі представників чотирьох країн Європи з президентом Володимиром Зеленським.

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Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Києві заявив, що він підтримує статус кандидатів на вступ до ЄС одразу двох країн — України та Молдови. Водночас про Грузію, яка також претендує на членство в Євросоюзі, не було сказано ні слова.

Італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі також підтримав статус кандидата в ЄС для України, про що заявив у своїй промові в Києві.

Варто зазначити, що підтримка цих країн щодо статусу кандидата України в Європейському Союзі була прогнозована. Про це говорив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Однак, він додав, що Шольц, Макрон та Драгі проситимуть у Зеленського повернутися до переговорів з РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ймовірність того, що під час візиту німецького канцлера Олафа Шольца спільно з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, іноземні чиновники вмовлятимуть Володимира Зеленського не воювати з РФ за Крим.