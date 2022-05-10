Угорщина дала задню, відмовившись від своїх заяв щодо України і НАТО: подробиці

Будапешт знову дав задню щодо питань, пов'язаних з Україною

Угорщина, яка раніше блокувала вступ України до Північноатлантичного альянсу, тепер заявляє, що не буде блокувати приєднання України до НАТО, а також підтримає рух Києва до Європейського Союзу.

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Про це у вівторок, 10 травня, під час ефіру на телеканалі "Еспресо" заявив угорський посол в Україні Іштван Ійдярто, наголосивши, що блокування відбувалося виключно через ухвалення українським урядом освітнього закону, а також через мовне питання.

"Ми блокували дві речі — це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інституціях НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ і міністри оборони. Це був сигнал, не дуже гарний сигнал. Втім, ми не мали іншого вибору, щоб сказати Україні про те, що НАТО — це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема, правами людини, правами національних меншин. Повага до таких прав лежить в основі філософії Альянсу", — пояснив він.

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Також Ійдярто наголосив, що в подальшому Будапешт не планує заперечувати, якщо Київ все ж прийме рішення вступати до альянсу.

"Якщо говорити про прагнення Україні вступити в НАТО, ми ніколи не були проти цього. Тому, якщо Україна все ще хоче вступити до лав Альянсу, ми не будемо проти цього", — заявив угорський дипломат.

Окрім того, посол додав, що його країна не блокуватиме членство України в Європейському Союзі, "коли до цього дійде час".

Варто відзначити, що з 2017 року саме Угорщина була однією з країн, яка блокувала ймовірність проведення зустрічі у форматі "НАТО-Україна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Будапешт відмовився підтримувати новий потужний санкційний пакет Заходу проти росії, мотивуючи своє рішення тим, що для Угорщини нафтове ембарго "рівносильно атомній бомбі".