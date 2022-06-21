Счет идет на дни: журналисты узнали, когда Украина получит статус кандидата на вступление в ЕС

ЕС порекомендует дать статус кандидата на вступление Украине и Молдове

Украина, скорее всего, получит статус кандидата на вступление в ЕС уже до конца недели во время саммита лидеров европейских стран в Брюсселе.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, 23-24 июня руководители стран Евросоюза поддержат рекомендации Европейской комиссии и одобрят официальное предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство.

Отмечается, что окончательное решение должно быть одобрено всеми странами ЕС вместе с сопутствующими условиями. Впрочем, предполагаемые формулировки в проекте выводов саммита еще не изложены в письменном виде.

Также ЕС намерен поддержать предоставление аналогичного статуса Молдове, сообщает издание. Что касается Грузии, то ей предстоит выполнить дополнительные условия, прежде чем Евросоюз даст ей зеленый свет.

"Пришло время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в ЕС. Я предложу вам предоставить статус кандидата Украине и Молдове", — говорится в письме главы Евросовета Шарля Мишеля к участникам саммита, сообщили журналисты.

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Как сообщалось ранее, несмотря на разногласия с Украиной, Венгрия решила поддержать предоставление нашей стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Также в руководстве страны выразили убеждение, что его также должны получить Молдова, Грузия и Босния и Герцеговина.