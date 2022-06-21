Тиждень стане вирішальним: свіжі карти бойових дій в Україні на 21 червня

Окупанти стягують всі сили на захоплення Сєвєродонецька і намагаються тримати оборону на північ і на півдні

росія продовжує атакувати у Сєвєродонецьку — захопивши частину передмість і майже все місто, крім промзони та кілька житлових кварталів, очікується, що наступний тиждень буде ключовим для захоплення населеного пункту. В українському Міноборони вважають, що росвійськам поставили завдання вийти на кордон Луганської області до 26 червня, що призведе до посилення військового тиску ворога у Сєвєродонецьку. У районі зосередять техніку та солдатів окупантів.

В Інституті вивчення війни вважають, що ворог не зупинить спроби зачистки заводу "Азот" від українських військових і продовжить завершувати операції для оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, прорвавшись на трасу з Бахмута.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На півдні країни і на північ від Харкова російські війська намагаються чинити опір українському просуванню.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

Українські військові у Сєвєродонецьку оточені ще не повністю, але бої точаться вже у промзоні. Майбутній тиждень може стати вирішальним. Біля Тошківки, де ще точаться бої, накопичується російська техніка. Також окупанти зосереджуються в Старобільську (Луганська область, під окупацією, 40 км до Сєвєродонецька) для підтримки операцій зі сходу.

Карта боїв у Сєвєродонецьку

Російського наступу у бік Слов’янська не було, атакували Богородичне, але безуспішно. Російська авіація завдає ударів по українських силах навколо Лимана. Дослідники вважають, що наступ на Слов’янська є малоймовірним, оскільки весь ресурс зосередили на Сєвєродонецьку та Луганщині.

Окупанти не залишають спроб прорватися на трасу у бік Лисичанська. Під атакою Миколаєва, Золоте, дорогу з Бахмута продовжать атакувати, щоб створити умови для наступу на Сєверодонецьк та Лисичанськ із півдня.

Карта боїв на Донбасі

Харків

росія намагається не дати українським військам вийти у бік держкордону і контрнаступати на окупантів. Ворог атакує з артилерії та проводить розвідку боєм на південний схід від обласного центру, ймовірно, у відповідь на контрнаступ у бік Ізюмщини.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог посилив обстріли та удари артилерією на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. На Запоріжжі продовжує стягувати сили у Василівку. При цьому є повідомлення про наступальний характер українських позицій на цьому напрямі. росія веде контрбатарейну боротьбу. Під вогнем Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що підступи ЗСУ до Херсона не означають швидкої деокупації міста. Війська знаходяться справді близько, за 18 кілометрів, але це непроста ділянка. Також є ризик повторного наступу на схід — на Харків.