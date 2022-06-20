Війна — день 117: окупанти отримують по зубах, штурмуючи Сєвєродонецьк, деокупація Херсона дедалі ближче

Оперативно про головне за 20 червня

Українські сили оборони вже 117 днів ведуть бойові дії з російськими окупантами за свободу і незалежність України. Загарбники хочуть найближчим часом захопити Сєвєродонецьк, щоб потім атакувати Слов’янськ. Українські захисники стійко стоять на своїх позиціях, а от окупанти щоразу отримують по зубах. На цей час Сєвєродонецький та Бахмутський напрямки є найгарячішими точками на фронті. У росЗМІ повідомили про долю командирів захисників "Азовсталі", а мер Мелітополя порадував успіхами ЗСУ на півдні країни. Він упевнений, що найближчими тижнями Херсон буде звільнено нашими військовими.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 20 червня, але більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Минулої години Харків і область струснула серія вибухів внаслідок випущених росіянами з боку Білогорода ракет.

Головні новини за 17 червня доступні у нашому матеріалі: "Війна — день 114: тяжкі бої на виснаження та загроза з Білорусі".

Головні новини за 18 червня можна прочитати в онлайні за суботу: "Війна — день 115: росіяни намагаються створити "котел" на Донбасі та обстрілюють міста".

З подіями, що відбулися 19 червня, можна ознайомитись у нашому зведенні за неділю: "Війна — день 116: окупанти стягнули резерви на Луганщину і готуються наступати".