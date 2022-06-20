Слава ППО: з’явилися деталі вибухів в Одесі (відео)

Ракетний удар своєї мети не досяг

Вибухи, які з раннього ранку понеділка, 20 червня, розбудили мешканців Одеси та області, супроводжували роботу систем протиповітряної оборони.

Росіяни запустили дві ракети типу "Онікс" із боку окупованого Криму. Про це офіційно повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Наголошується, що удари були завдані ракетним комплексом, розміщеним у Криму, — вночі цілилися у Білгород-Дністровський район, а вже вранці намагалися вдарити по Одесі.

Оперативно про головне читайте у нашому Телеграмі

В обох випадках спрацювала ППО і ракети були збиті у повітрі.

Місцеві канали публікують відео моменту збиття, який зняли одесити:

Варто зауважити, що в Одесі зранку була пожежа, через що місцеві жителі вирішили, що одна з ракет потрапила в ціль, проте ще до ракетної атаки в місті загорілася підстанція, і, можливо, дим саме від неї стривожив людей. Офіційно про "прильоти" жодної інформації не було.

Як повідомляв "Телеграф", цієї ночі росіяни також завдали ракетного удару по Сумській області, після чого почали скаржитися, що ЗСУ вдарили по росії у відповідь.