У Кремлі, як завжди, заперечують будь-яку причетність президента до виявленого "кооперативу"

Російські журналісти знайшли "спільний знаменник" між значною частиною багатств кривавого диктатора Володимира Путіна. І це попри те, що вся елітна нерухомість російського президента записана на його поплічників серед олігархату.

Так, у спільному розслідуванні "Медузи" та OCCRP йде мова про те, що організації партнерів Путіна користуються однаковою IT-інфраструктурою. При цьому самі бізнесмени дуже неохоче говорять про це, або взагалі уникають розмов.

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Журналісти з'ясували, що більшість бізнесменів з оточення Путіна користуються доменом LLCIinvest.ru. Зокрема, цей домен використовує компанія "Москомсвязь", яка має зв'язок з банком "Росія", а через нього з усім оточенням російського диктатора.

Що відомо про так званий "кооператив Путіна"?

Завдяки розслідуванню вдалося з'ясувати, що поштою на LLCIinvest.ru користуються 86 компаній. Загальна вартість їх активів складає приблизно 4,5 мільярди доларів — в цю суму входять особняки, літаки бізнес-класу, елітні яхти та рахунки у банках з величезними сумами.

При цьому зазначається, що у цих компаній одні й ті ж директори, юридичні адреси та навіть аудитори. А ще частиною володіє банк "Росія", або ж його акціонери — з-поміж них мільярдер Юрій Ковальчук та "подруга Путіна" Світлана Кривоногих.

Експерт з корупційних питань на умовах анонімності розповів журналістами, що всі ці компанії об'єднані загальною системою управління. Це, на його думку, єдине пояснення використання спільної IT-інфраструктури. При цьому фахівець каже, що "група компаній" LLCInvest була сформована навколо близького оточення Путіна ще під час його роботи в мерії Санкт-Петербурга ще у 1990-х роках. Цілком ймовірно, що об'єднання могли влаштувати як кооператив, а його члени обмінюються майном та навіть послугами.

При цьому у Кремлі, як завжди, заперечують будь-який зв'язок Путіна з LLCInvest. Зокрема, про це заявив "рупор" російського диктатора Дмитро Пєсков.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський президент та кривавий диктатор Володимир Путін прямо заявив, що він планує далі розширювати територію держави-агресора РФ шляхом завоювання територій інших держав.