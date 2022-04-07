"Бережіть очі": в мережі показали, в яких квартирах живуть друзі путіна
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Близькі до Путіна олігархи обрали для себе закритий будинок у Санкт-Петербурзі.
Російська мільйонерша Світлана Кривоногих, яку небезпідставно називають подругою Володимира Путіна, виставила свою квартиру на Кам'яному острові у Петербурзі під оренду. За елітне житло в оточенні інших друзів російського диктатора просять 700 тисяч рублів на місяць.
Як повідомляє BBC, помешкання росіянки знаходиться у тому ж 20-квартирному будинку, де мешкають олігархи Аркадій Ротенберг, Микола Шамалов, Юрій Ковальчук.
Судячи з опублікованих на сайті оголошень фото, апартаменти жінки виглядають дуже помпезно, а кімнати оформлені у різних стилях. Тут і колони, вензеля, метрові кришталеві люстри, ліпнина на стінах. Кольорова палітра від білого, що аж очі виїдає, до бордового і навіть зеленого. Дивлячись на все це хочеться одягнути сонцезахисні окуляри. До слова, площа житла складає 447 кв.м. А російські ЗМІ пишуть, що Світлана Кривоногих придбала його наступного року після народження доньки, яка дуже сильно схожа на російського президента.
Про комплекс, де розташована елітна квартира, кажуть, що він один з найприватніших у Санкт-Петербурзі і має всього 21 квартиру. Він розташований за адресою 2-а Березова алея, 19.
Про Світлану Кривоногих тривалий час взагалі нічого не було відомо, поки про неї не написало видання "Проєкт", яке російська влада пізніше визнала "небажаною організацією". З журналістського розслідування стало відомо, що Кривоногих нібито була подругою Володимира Путіна, отримувала подарунки від друзів президента Росії та стала акціонером банку "Росія" (3%), а її дочка схожа на главу держави. Жодного бізнесу та інших джерел доходу, достатніх для придбання акцій банку та іншої елітної нерухомості, у неї до знайомства з Путіним не було.
Раніше "Телеграф" повідомляв, під Волновахою путінські війська розбомбили будівлю духовного наставника Януковича старця Зосіми, який взагалі не визнавав існування незалежної України, проте на Донбасі вважався практично святим.
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