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"Бережіть очі": в мережі показали, в яких квартирах живуть друзі путіна

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Подруга Путіна намагається здати квартиру за 700 000 рублів на місяць Новина оновлена 07 квітня 2022, 21:18
Подруга Путіна намагається здати квартиру за 700 000 рублів на місяць

Близькі до Путіна олігархи обрали для себе закритий будинок у Санкт-Петербурзі.

Російська мільйонерша Світлана Кривоногих, яку небезпідставно називають подругою Володимира Путіна, виставила свою квартиру на Кам'яному острові у Петербурзі під оренду. За елітне житло в оточенні інших друзів російського диктатора просять 700 тисяч рублів на місяць.

Як повідомляє BBC, помешкання росіянки знаходиться у тому ж 20-квартирному будинку, де мешкають олігархи Аркадій Ротенберг, Микола Шамалов, Юрій Ковальчук.

Судячи з опублікованих на сайті оголошень фото, апартаменти жінки виглядають дуже помпезно, а кімнати оформлені у різних стилях. Тут і колони, вензеля, метрові кришталеві люстри, ліпнина на стінах. Кольорова палітра від білого, що аж очі виїдає, до бордового і навіть зеленого. Дивлячись на все це хочеться одягнути сонцезахисні окуляри. До слова, площа житла складає 447 кв.м. А російські ЗМІ пишуть, що Світлана Кривоногих придбала його наступного року після народження доньки, яка дуже сильно схожа на російського президента.

Про комплекс, де розташована елітна квартира, кажуть, що він один з найприватніших у Санкт-Петербурзі і має всього 21 квартиру. Він розташований за адресою 2-а Березова алея, 19.

Про Світлану Кривоногих тривалий час взагалі нічого не було відомо, поки про неї не написало видання "Проєкт", яке російська влада пізніше визнала "небажаною організацією". З журналістського розслідування стало відомо, що Кривоногих нібито була подругою Володимира Путіна, отримувала подарунки від друзів президента Росії та стала акціонером банку "Росія" (3%), а її дочка схожа на главу держави. Жодного бізнесу та інших джерел доходу, достатніх для придбання акцій банку та іншої елітної нерухомості, у неї до знайомства з Путіним не було.

Будинок на Кам'яному
Будинок на Кам'яному
Фасад будинку вражає своїми колонами
Фасад будинку вражає своїми колонами
Вітальня
Вітальня
Бар
Бар
Гостьова кімната
Гостьова кімната
Хол
Хол
Дитяча кімната
Дитяча кімната
Ванна
Ванна

Раніше "Телеграф" повідомляв, під Волновахою путінські війська розбомбили будівлю духовного наставника Януковича старця Зосіми, який взагалі не визнавав існування незалежної України, проте на Донбасі вважався практично святим.

Теги:
#Росія #Санкт-Петербург #Володимир Путін #Елітне житло
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