Близкие к Путину олигархи выбрали закрытый дом в Санкт-Петербурге.

Российская миллионерша Светлана Кривоногих, которую не без основания называют подругой Владимира Путина, выставила свою квартиру на Каменном острове в Петербурге в аренду. За элитное жилье в окружении других друзей русского диктатора просят 700 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает BBC, жилье россиянки находится в том же 20-квартирном доме, где проживают олигархи Аркадий Ротенберг, Николай Шамалов, Юрий Ковальчук.

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Судя по опубликованным на сайте объявлений фото, апартаменты женщины выглядят очень помпезно, а комнаты оформлены в разных стилях. Здесь и колонны, вензеля, метровые хрустальные люстры, лепнина на стенах. Цветовая палитра от белого, который глаза выедает, до бордового и даже зеленого. Глядя на все это, хочется одеть солнцезащитные очки. К слову, площадь жилья составляет 447 кв. А российские СМИ пишут, что Светлана Кривоногих приобрела ее на следующий год после рождения дочери, очень сильно похожей на российского президента.

О комплексе, где расположена элитная квартира, говорят, что он один из самых частных в Санкт-Петербурге и имеет всего 21 квартиру. Он расположен по адресу 2-я Березовая аллея, 19.

О Светлане Кривоногих долгое время вообще ничего не было известно, пока о ней не написало издание "Проект", которое российские власти позже признали "нежелательной организацией". Из журналистского расследования стало известно, что Кривоногих якобы была подругой Владимира Путина, получала подарки от друзей президента России и стала акционером банка "Россия" (3%), а ее дочь похожа на главу государства. Никакого бизнеса и других источников дохода, достаточных для покупки акций банка и другой элитной недвижимости, у нее до знакомства с Путиным не было.

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Дом на Каменном

Фасад дома поражает своими колоннами

Гостинная

Бар

Гостинная комната

Холл

Детская комната

Ванна

Ранее "Телеграф" сообщал, что под Волновахой путинские войска разбомбили здание духовного наставника Януковича старца Зосимы, который вообще не признавал существование независимой Украины, однако на Донбассе считался практически святым.