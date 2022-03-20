Укр

Оккупанты разбомбили дом духовного отца Януковича, фаната "русского мира": фото

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Дом старца Зосимы Новость обновлена 20 марта 2022, 11:39
Дом старца Зосимы

Захватчики бомбят церкви и храмы.

Идет 25 день войны россии и Украины, и российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, уничтожая жилые дома, заводы и даже духовные памятки. 20 марта под Волновахой путинские войска разбомбили здание духовного наставника Януковича старца Зосимы.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщил журналист Денис Казанский.

"Символично, что его жилище, как и ряд храмов Московского патриархата, было уничтожено именно русскими. Которые на словах воюют за "скрепы" и православие" — пишет Казанский.

Стоит отметить, что Зосима вообще не признавал существование независимой Украины, однако на Донбассе считался практически святым. Казанский отметил, что у религиозных "фанатиков" даже существовал своего рода культ Зосимы. Отец умер в 2002 году, и судя по дошедшим до нас видеозаписям, это был обычный слабоумный, добавил журналист в телеграме.

Экс-президент Украины Виктор Янукович считал Зосиму своим духовным наставником. Именно он венчал Януковича и его супругу Людмилу.

Напомним, что российские военные после разрушения Волновахи ради развлечения принялись стрелять из танков по жилым домам.

Отметим, что уже опубликованы снимки со спутников, которые показывают масштабы разрушений Волновахи и других городов после обстрелов россиянами.

Теги:
#Виктор Янукович #Янукович #Россия #Война
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