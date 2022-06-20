В Кремле, как всегда, отрицают какую-либо причастность президента к выявленному "кооперативу"

Российские журналисты нашли "общий знаменатель" между значительной частью богатств кровавого диктатора Владимира Путина. И это несмотря на то, что вся элитная недвижимость российского президента записана на его приспешников среди олигархата.

Так, в совместном расследовании "Медузы" и OCCRP говорится, что организации партнеров Путина пользуются одинаковой IT-инфраструктурой. При этом сами бизнесмены очень неохотно говорят об этом или вообще избегают разговоров.

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Журналисты выяснили, что большинство бизнесменов из окружения Путина пользуются доменом LLCIinvest.ru. В частности, этот домен использует компания "Москомсвязь", которая имеет связь с банком "Россия", а через него со всем окружением российского диктатора.

Что известно о так называемом "кооперативе Путина"?

Благодаря расследованию удалось узнать, что почтой на LLCIinvest.ru пользуются 86 компаний. Общая стоимость их активов составляет примерно 4,5 миллиарда долларов – в эту сумму входят особняки, самолеты бизнес-класса, элитные яхты и счета в банках с огромными суммами.

При этом отмечается, что у этих компаний одни и те же директора, юридические адреса и даже аудиторы. А еще частью владеет банк "Россия", или же его акционеры — среди них миллиардер Юрий Ковальчук и "подруга Путина" Светлана Кривоногих.

Эксперт по коррупционным вопросам на условиях анонимности рассказал журналистам, что все эти компании объединены общей системой управления. Это, по его мнению, единственное объяснение использования общей IT-инфраструктуры. При этом специалист говорит, что "группа компаний" LLCInvest была сформирована вокруг близкого оцепления Путина еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга еще в 1990-х годах. По всей вероятности, объединения могли сделать как кооператив, а его члены обмениваются имуществом и даже услугами.

При этом в Кремле, как всегда, отрицают какую-либо связь Путина с LLCInvest. В частности, об этом заявил "рупор" российского диктатора Дмитрий Песков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский президент и кровавый диктатор Владимир Путин прямо заявил, что он планирует дальше расширять территорию государства-агрессора РФ путем завоевания территорий других государств.