Російські військові в Білгороді голодують та не мають одягу - джерела

Прикордонні лікарні забиті пораненими російськими солдатами, на депортованих українців лікарів не вистачає

Поранені військові РФ, яких вивезли із зони бойових дій в Україні до російського Білгорода, знаходяться там в жахливих умовах — їх практично не кормлять та навіть мінімально не надають одягу. Держава жодним чином не забезпечує поранених, перекинувши на волонтерів.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело в місцевому волонтерському осередку, який, зокрема, допомагає депортованим українцям. Як відомо, росіяни на захоплених територіях масово викрадають дітей, а дорослих депортують більшою мірою у віддалені регіони РФ, змушуючи проходити принизливу та небезпечну процедуру фільтрації.

"Лікарні не справляються з допомогою українцям, яких депортували в Росію. Тому що на прикордонні лікарні йде багато поранених російських військових. Військових там не годують, вони реально голодують. Ті, в кого немає родичів, чи ті, хто залишився інвалідами після участі у війні (а таких багато), направляються до притулків. Немає можливості їх вдягнути, вони їдуть в тих речах, в яких були на війні. В крові, бруді й так далі. В тих же речах вони лежать в лікарнях. Там немає навіть памперсів для лежачих хворих. Немає взуття, їжі. Нічого немає",- зазначає джерело.

За словами волонтера, через це, українці, яких рф незаконно вивезла з України, також опиняються у скрутному становищі.

"Українцям там теж немає що їсти. Ті, хто має знайомих в Росії, намагається якомога швидше виїхати",- додає співрозмовник. Але з цим також є проблема, зокрема, через брак коштів та відсутність документів, про що вже раніше писало наше видання. Але поки що на державному рівні питання з документами не вирішено.