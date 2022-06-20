Российские военные в Белгороде голодают и не имеют одежды — источники

Пограничные больницы забиты ранеными российскими солдатами, на депортированных украинцев врачей не хватает

Раненые военные РФ, вывезенные из зоны боевых действий в Украину в российский Белгород, находятся там в ужасных условиях — их практически не кормят и даже минимально не предоставляют одежду. Государство никоим образом не обеспечивает раненых, перебросив все на волонтеров.

Об этом "Телеграфу" рассказал источник в местной волонтерской ячейке, которая, в частности, помогает депортированным украинцам. Как известно, россияне на захваченных территориях массово похищают детей, а взрослых депортируют преимущественно в отдаленные регионы РФ, заставляя проходить унизительную и опасную процедуру фильтрации.

"Больницы не справляются с помощью украинцам, которых депортировали в Россию. Потому что на приграничные больницы идет много раненых российских военных. Военных там не кормят, они реально голодают. Те, у кого нет родственников или оставшиеся инвалидами после участия в войне (а таких много), направляются в приюты. Нет возможности их одеть, они едут в тех вещах, в которых были на войне. В крови, грязи и так далее. В тех же вещах они лежат в больницах. Там нет даже памперсов для лежачих больных. Нет обуви, еды. Ничего нет",- отмечает источник.

По словам волонтера, поэтому украинцы, которых РФ незаконно вывезла из Украины, также оказываются в затруднительном положении.

"Украинцам там тоже нечего есть. Те, кто имеет знакомых в России, пытается как можно быстрее уехать", — добавляет собеседник. Но с этим также проблема, в частности, из-за нехватки средств и отсутствия документов, о чем уже ранее писало наше издание. Но пока на государственном уровне вопрос с документами не решен.