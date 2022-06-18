Оккупанты "отфильтровали" отца-одиночку из Мариуполя, а троих его детей вывезли в рф для поиска "новой семьи"

Троих детей-украинцев, которых отобрали у отца в Мариуполе и вывезли в россию, собираются отдать в приемную семью

Российские оккупанты продолжают незаконно вывозить украинцев в российскую федерацию, в частности, детей, которым потом ищут приемные семьи.

Об одном из таких случаев, произошедших в Мариуполе, "Телеграфу" сообщили волонтеры, которые помогают украинцам выбираться оттуда в Европу.

"Отец-одиночка. На фильтрации его отправили обратно (в 2016 на контракте в ВСУ, но не участвовал в АТО), а троих детей (13,9,7 лет) в Подмосковье (пансионат на Рублевке). Вчера дети позвонили и сказали, что их хотят отдать в приемную семью", — пишет в сообщении волонтер.

Она рассказала, что в итоге мужчину все же "отфильтровали", получил некую бумагу от оккупантов.

"Он в истерике. Просит помочь — хочет ехать (в россию, к детям — ред.). Но денег нет", — добавила волонтер.

Также она сообщила, что россияне вывезли из Украины целый детский дом с воспитанниками в Ростов.

Как сообщалось, в ООН ранее заявили, что они "обеспокоены" случаями вывоза украинских сирот в россию.

"Телеграф" делал интервью с украинской волонтером, актрисой Владиславой Гаврилюк, которая помогает депортированным в Россию украинцам.