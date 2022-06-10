Депортированных в россию украинцев заставляют свидетельствовать против ВСУ и принимать гражданство рф, — волонтер

В россию вывезли сотни тысяч украинцев, и у многих из них нет при себе никаких документов

С начала полномасштабной войны россии против Украины оккупанты начали массово депортировать украинцев в рф. В частности, по сообщениям Офиса Уполномоченного по правам человека, уже вывезли более миллиона украинцев. Из них около 200 тысяч детей. Но точную цифру сейчас назвать сложно, ведь людей продолжают вывозить каждый день. После депортации украинцы попадают в так называемые фильтрационные лагеря, где царит полная антисанитария и нет никаких условий для нормального нахождения. Там им устраивают допросы сотрудники ФСБ, иногда отбирают документы и отправляют в россию. Подавляющее большинство украинцев хочет выбраться из россии на родную землю или в Европу, но сделать это очень трудно, особенно если у человека нет документов. Этой помощью занимаются некоторые волонтеры из россии и Украины, которые вывозят украинцев в Европу до того, как их заставят принять программу беженца в россии.

Одна из таких — украинская актриса Владислава Гаврилюк — в начале войны она потеряла дом, который находился недалеко от Житомирской трассы, где продолжались ожесточенные бои. Позже Владислава с детьми оказалась в Польше, оттуда и развернула свою волонтерскую деятельность. О ней, а также о попытках решить эти проблемы с профильными ведомствами в Украине, она и рассказала "Телеграфу".

Актриса, а ныне волонтер Владислава Гаврилюк

– Как началась твоя помощь депортированным украинцам?

– Меня подтолкнула моя личная история, и то, что сгорел дом, и что я сама осталась без документов. Еще истории друзей. Мой знакомый Даниил погиб на "Азовстали", и меня это повергло в шок. Однажды ночью после его гибели я проснулась и вспомнила слова Даниила: мы здесь стоим за вас, за ваших детей, чтобы вы несли код нации. Но вот те, за кого они стояли, в большинстве своем были депортированы в россию. Я где-то в те дни увидела в Фейсбуке пост украинки о том, что ее маму депортировали в россию. Она просила о помощи. Я откликнулась, хотя особо контактов каких-то у меня в то время не было. Только было понимание, как уехать в Таллинн. Когда-то я снималась там в фильме, поэтому нашла в Эстонии знакомых и смогла построить маршрут. Потом вышла на волонтеров из россии, которые как-то помогают. Хотя я отдавала себе отчет, что "хороших" россиян не существует. Они станут хорошими только после конкретных шагов, например, перезахоронят наших людей. Вот то, что делали немцы после Второй мировой войны.

Просьба украинки о помощи

Просьба украинки о помощи

Но все же некоторые из них действительно помогают сейчас украинцам в россии. Есть большая сеть волонтеров, которую основал художник из Петербурга. Они себя позиционируют не как политическая организация. То есть не обсуждают, кто в кого стрелял, кто разрушал дома. Это все для того, чтобы организация дольше существовала. Если ФСБ узнает, что есть какой-то политический уклон, такую организацию начинают прессовать. Из последнего, что рассказывал этот художник, ФСБ вывело его коллегу в лес, и стало угрожать расправой над его детьми.

Но у меня есть вопрос, откуда эта организация берет деньги. Потому что в месяц на всю помощь у них уходит до 100 тысяч долларов.

– А на что именно идут средства?

- На содержание украинцев, вывезенных из Мариуполя и других городов — Харькова, Донецка. Часть людей, которые попадают в лагеря временного пребывания в россии, получают от них койко-место в каком-нибудь общежитии. Еды, воды, одежды нет. Это все ложится на плечи волонтеров. А в большинстве украинцы туда попадают без ничего — без денег, вещей и документов. И они там находятся в ненормальных условиях.

Сейчас волонтеры мне пишут, что денег на содержание уже нет.

Вот семья одного украинца, Александра, мы его вытащили из одного из таких лагерей, у них семь человек, и обеспечивать их не за что. Один знакомый из Германии имеет российскую карточку и с нее немного денег перебросил на карту в россию, чтобы хоть как-то им помочь.

В этих лагерях украинцы могут находиться, если планируют принять статус беженца и гражданство. Если они согласны на такую программу, то им предлагают десять тысяч рублей от государства.

При этом они должны идти на допрос и подписать документы, что именно украинские войска разгромили их дома. После этого россия принимает решение, в какой регион их высылать. Тех, кто из Мариуполя, в большей степени направляют в поселок Врангель – это Дальний Восток. Хотя многие лагеря вообще засекречены. И для украинцев там вообще нет никакой вменяемой информации о том, что они могут выбраться в Европу. Люди узнают об этом через третьи руки. Все устроено так, чтобы украинцев там оставить.

– А как вообще происходит этот выезд в Европу?

– Есть выезд через Латвию. Люди, которые могут уехать, обращаются в чат, специально разработанный одним из волонтеров. Там есть целая сеть людей, которые пытаются помочь. Например, есть украинец Виталий, который перевозит людей, и хотя он хотел уехать из россии, но не может, потому что решил помогать с транспортировкой до границы.

С границей другой вопрос. Тем, кто без документов, невозможно уехать. Последняя такая история у меня – о женщине с дочерью, у которой нет паспорта. То есть дочь не выпускают из россии. Я обращалась к консулу в Таллине, но он написал, что вы можете приехать, запросить документы, но должна быть дочь лично. В конце концов в россии ей выдали справку, подтверждающую ее личность. И они по этой справке поехали в Нарву, это пересечение границы с Эстонией. Там попалась нормальная смена и их выпустили.

Иногда волонтеры сами ездят по лагерям и предлагают помощь. Потому что в некоторых местах украинцы не только без ничего сидят, а вообще, под охраной.

Я так понимаю, что путин своим собакам дал приказ как можно больше украинцев оставить в россии и расселить. Но когда их начинают распределять по глубинкам, то все обеспечение ложится на местную власть, которая потом рада избавиться от украинцев. И даже уже в Нарве начинают пропускать по пропускам, чего два месяца назад было невозможно представить.

– А документы у людей в россии отбирают? Или они сразу оказываются без них? Потому что ты мне рассказывала, что бывали случаи, когда люди после пожаров шли пешком из Мариуполя, чтобы выбраться.

– Большинство людей эвакуировали автобусами спасателей так называемой "ДНР", но были такие случаи, когда люди шли пешком. Кто потерял документы при пожаре, а у кого документы украли в лагерях. Или в фильтрационных лагерях, если человек не понравился проверяющему, его документы могли разорвать. Силовики знают, что с этим потом есть проблемы. И вообще им там устраивали плохие условия, например, в лагере в Тихвине (Ленинградская область рф– Ред.).

– А какие там условия вообще?

- Детская комната, например – это деревянный окрашенный пол, нет ни одного ковра, окна раздолбаны. Скамейки, телевизор и два самоката. Из чего есть варят супы, макароны едят. Работу предлагают только тем, кто принял программу беженства. В которую уже включено получение гражданства россии. Затем они направляют их в отдельные дальние регионы и устраивают работать.

– А как проходят допросы? В ФСБ, в Следственном комитете?

– Основной месседж, который пытаются выбить, что украинцы пострадали из-за действий украинской армии. Возможно, таким образом готовится основа для того, чтобы судить ребят из "Азова". Хотя россияне всегда найдут, как получить нужную информацию.

– А сколько примерно людей вам удалось вывезти за это время из россии?

– Ко мне уже обратились около 500 человек. Все началось с первой семьи. Я тогда связалась со знакомыми актерами в россии, с которыми когда-то снималась. Они нашли деньги и стали вывозить. Хотя случались разные люди. Кое-где, даже в церквях говорили украинцам: зачем вам куда-то ехать, оставайтесь здесь.

Когда я написала пост, что помогаю таким украинцам, меня просто завалили сообщениями. А в организации волонтеров в россии ежедневно около тысячи заявок. В последние дни стало больше людей с оккупированных территорий.

Особая проблема – это люди, которые оказались без документов. Они настолько в отчаянии, что некоторые уже хотят возвращаться в Мариуполь.

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- Была ли у тебя контакты с украинскими властями по этому вопросу?

– Я отвечу сначала примером. На днях я общалась с парнем, у которого мама и жена очутились в Таганроге. У жены документы есть, у мамы нет.

Мама направила своей внучке доверенность, чтобы восстановили документы в Харькове. Внучка пошла в ЦНАП восстанавливать документы бабушки. То есть возможность что-нибудь сделать есть. Если бы, например, семья Александра, о котором я рассказывала в начале, направила документы на него в консульство Таллина, и там бы разрешили эти документы забрать, то он поехал бы и сделал это.

Но за это время никаких инструкций от власти, что делать там, нет. Приходится искать пути самим. Или мне нужно предлагать людям выбраться лесами через Беларусь?

- А с нашим Министерством иностранных дел у тебя были контакты?

– Сначала я обратилась в отдел СБУ, который работает с гражданскими пленными. Там мне сказали, мягко говоря, "отвалить". Что это не наша тема.

Потом я нахожу через Анну Коваленко (экс-глава черниговской ОГА) контакты в МИД. Там сказали, что работают над вариантами разрешения. Один из них — разработать в "Дии" удостоверение личности, которое можно распечатать, чтобы на границе с россией могли туда ставить печать. Но до сих пор этого нет.

Второй вариант – бланк, который хотели разработать в МИД, чтобы люди его загружали на сайте и с ним пытались пересечь границу. Этого тоже нет.

Третий вариант – организация Human rights watch. Они уполномочены заниматься такими делами. Можно было бы сделать базу с людьми, которые в россии хотят восстановить документы. Но россия у себя запретила их деятельность. Теперь позволено работать только Красному кресту. Но это должна быть договоренность с россией, то есть это означает переговоры. Ведь кто разрешит в россии официально раздавать паспорта украинцам?

А еще меня некоторые в СБУ уже начали обвинять, что так в Украину якобы могут попасть диверсанты или "ватники". А кто как будет определять "ватник" человек или нет?

Да, были случаи, когда мы вытаскивали откуда-то из-за Урала украинцев, привозили в Европу, а они оказываются "ватниками", поддерживающими "русский мир". Просто они не получили в россии то, что хотели.

Иногда и россияне сейчас "под шумок" пытаются сменить гражданство. Из Крыма люди уезжают. Особенно в Армению. И хотят украинское гражданство.

- Но если у человека было гражданство Украины, но он "вата", то что его теперь не пускать в страну?

- Дело в том, что людям даже информацию не передают, как им действовать, если они оказываются там. А это дало бы надежду, что людей не бросили.

– То есть все на плечах волонтеров?

– Да, при чем, точечно. Благодаря контактам, которые кто-то дает. К тебе обратилась, к кому-то, и так оно и работает. А ведь должна быть система, буклет, телефоны.

Как вариант, если у кого-то из семьи остались документы, а у других они сгорели, исчезли, и это можно доказать, давать ему возможность передавать доверенность на восстановление документов, в частности, в том же консульстве в Таллине.

Если ни у кого нет документов, то нужно разрешить обращаться в письменном виде в Киев с заявлением на восстановление документов. Отправлять их в электронном виде хотя бы. А пока нет никакого механизма.

- У тебя сейчас есть возможность передавать деньги, чтобы как-то поддержать тех людей?

– Я не могу им высылать доллары и евро, только рубли. Меняются на рубли и на карту, которая есть у этих депортированных из Украины, направляются средства. Я думала делать фонд на содержание этих беженцев, но дешевле было бы дать людям оттуда выехать.