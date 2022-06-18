Окупанти "відфільтрували" батька-одинака з Маріуполя, а трьох його дітей вивезли до росії для пошуку "нової родини"

Трьох дітей-українців, яких відібрали у батька у Маріуполі та вивезли до росії, збираються віддати у прийомну сім’ю

Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українців у російську федерацію, зокрема дітей, яким потім шукають прийомні сім’ї.

Про один із таких випадків, що сталися у Маріуполі, "Телеграфу" повідомили волонтери, які допомагають українцям вибиратися звідти до Європи.

"Батько-одинак. На фільтрації його відправили назад (у 2016 був на контракті до ЗСУ, але не брав участь в АТО), а трьох дітей (13,9,7 років) до Підмосков’я (пансіонат на Рубльовці). Вчора діти зателефонували і сказали, що їх хочуть віддати у прийомну сім’ю", — пише в повідомленні волонтерка.

Вона розповіла, що в результаті чоловіка все ж таки "відфільтрували", — він отримав якийсь папір від окупантів.

"Він в істериці. Просить допомогти — хоче їхати (у росію, до дітей — ред.). Але грошей немає", — додала волонтерка.

Також вона повідомила, що росіяни вивезли з України цілий дитячий будинок із вихованцями до Ростова.

Як повідомлялося, в ООН раніше заявили, що вони "занепокоєні" випадками вивезення українських сиріт у росію.

"Телеграф" робив інтерв’ю з українською волонтеркою, акторкою Владиславою Гаврилюк, яка допомагає депортованим до росії українцям.