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росія знищує українську націю — сотні тисяч дітей та понад мільйон дорослих примусово вивезли до рф

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Декого вивозять із мінімумом необхідних речей або зовсім без них Новина оновлена 26 травня 2022, 07:40
Декого вивозять із мінімумом необхідних речей або зовсім без них

Особливу увагу в Москві приділяють увазі русифікації маленьких українців

Число насильно депортованих до рф українців з початку повномасштабного вторгнення досягло вже 1,4 млн осіб. Приблизно шоста частина цієї кількості, 230 тисяч осіб — діти та підлітки, які не є повнолітніми. Таким чином, у Москві сподіваються знищити українську націю, спробувавши її колонізувати.

Такі висновки української делегації в ООН були озвучені на відкритих дебатах у Раді безпеки організації 25 травня, передає "Укрінформ".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами радника Постпредства України при ООН Сергія Дворника, росія прямо і не ховаючись, займається викраденням українських громадян. Зараз у списку депортованих — понад 1,4 млн українців, серед яких чимало дітей. Інтерес до попадання в росію малюків — особливо високий серед кремлівських пропагандистів. Таким чином, упевнений Дворник, росія сподівається позбавити України майбутнього, адже немає молодих поколінь, нема, зрештою, і нації.

"Це є сучасним проявом колоніалізму", — прозвучало від українця під час виступу в Раді безпеки ООН.

Варто додати, що величезна кількість людей загалом змушена була виїхати з рідних населених пунктів. Близько 8 млн українців стали внутрішньо переміщеними особами. Ще близько 6,5 млн перебралися до інших країн, тим самим поповнивши список біженців. Сергій Дворник припускає, що подібний результат — криза біженців — ще раніше входила до планів Москви, як один із інструментів тиску на Україну. Разом з цим він нібито мав стати "успіхом" росіян у війні.

"Росія цілеспрямовано нападає на українське громадянське населення в рамках своєї військової стратегії в стилі нацизму", – резюмував Дворник, нагадавши про сотні вбитих, поранених і постраждалих від рук росіян людей.

Раніше "Телеграф" писав, куди депортованих до рф українців хочуть направити. Спойлер — політики в Кремлі не вигадують нічого нового та оригінального, а використовують "історичне надбання" предків. Так, частина українських громадян потрапить до Сибіру.

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#Україна #Діти #Росія #ООН #Депортація #Війна #Дорослі