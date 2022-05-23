Готовьтесь к избиениям и прячьте фото с вышиванкой: что делают с украинцами в фильтрационных лагерях

Получить бумагу о прохождении и шанс выехать могут не все

Чтобы выехать с оккупированной россией территории украинских граждан принуждают к процессу "фильтрации", в частности, так происходит в захваченном и полуразрушенном Мариуполе.

"Телеграф" собрал имеющиеся данные о том, как происходит процесс и что ищут оккупанты.

Согласно данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, украинцев напрямую и через "фильтрационный лагеря" депортируют в удаленные регионы россии. Такое "вывезение" людей было спланировано заранее — уже депортировали 1,3 млн человек с оккупированных территорий.

Слова Денисовой подтверждают сведения CNN, о том, что в марте на территории Безыменного восточнее Мариуполя уже возводили палаточный городок. Только в этой точке на 17 мая, по заявлениям оккупантов, прошли "фильтрацию" более 33 тысяч украинских граждан. Очевидцы рассказывают — без специально "бумажки", которую выдают оккупанты после фильтрации выехать невозможно — по Мариуполю развешаны объявления о невозможности эвакуации без прохождения унизительной процедуры.

Что происходит во время фильтрации

В сети появилось видео с одним из тех, кто организовывает допросы украинцев на оккупированных территориях. Он в деталях рассказал, куда вывозят украинцев и что им придется пройти, по официальной версии оккупантов. Кроме ранее упомянутого Безыменного, мужчина называет Никольское — пгт северо-западнее Мариуполя.

В Никольском и Безыменном организована "фильтрация" украинцев

Людей свозят туда группами, записывают паспортные данные, берут отпечатки пальцев, забирают и проверяют телефоны, читая переписки и проверяя группы в соцсетях. После — допрашивают и пытаются найти "националистов". Очевидцы рассказывают, что удаляли фото в вышиванка, страницы в соцсетях, свидетельства увлечений, например игры на бандуре.

Допросы и насилие

Согласно свидетельствам тех, кто прошел через фильтрационные лагеря оккупантов, допросы сопровождались угрозами и избиением, мужчин заставляли раздеваться. CNN публикует свидетельства Александра Вдовиченко — его избили так, что у мужчины необратимо ухудшилось зрение, били каждый раз, как допрашивающим не нравились ответы. Дочь мужчины, Мария, рассказала, что искали украиноязычных людей, символику, татуировки.

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Часть людей "фильтрацию" проходят больше месяца — они могут содержаться как в Безыменном, так и вывозиться на территорию, оккупированную в 2014 — в колонию в Еленовке Донецкой области или печально известную тюрьму боевиков "Изоляция". В Еленовку вывозили родных военных, бывших силовиков, активистов, журналистов и всех, кто показался подозрительным.

Содержат людей здесь не менее 36 суток в нечеловеческих условиях — при лимите в 850 человек, туда поместили уже не менее трех тысяч. Возможности лечь у людей нет. Еда — не каждый день, вода — баклажка на 10 человек, а в туалет разрешают ходить раз в сутки. Части удается выбраться, но их заставляют подписать бумаги.

Денисова также сообщила, что в Безыменном и Козацком (Новоазовский район) содержатся около 4 тысяч мужчин. Среди планов оккупантов на них — мобилизация в ряды врага. Отец украинки Карины в фильтрационном лагере с 12 апреля — женщине не говорят отпустят ли его. Такие фильтрационные лагеря вокруг Мариуполя российские войска создали в Докучаевске, Никольском, Мангуше, Безыменном и Ялте.

При этом свою очередь на фильтрацию можно ждать неделю и более. Все зависит от смены, рассказывают прошедшие процедуру, часть боевиков все время пьет.

Ранее "Телеграф" публиковал шокирующие видеозаписи того, в каких условиях пришлось жить людям в фильтрационном лагере в Безыменном. Оккупанты заставляют жить там даже больных и людей с инвалидностью.

Тем временем тела погибших в мариупольском Драмтеатре оккупанты вывезли и захоронили в братской могиле — точное количество жертв теперь установить не удастся.