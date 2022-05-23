Готуйтеся до побиття та ховайте фото з вишиванкою: що роблять з українцями у фільтраційних таборах

Отримати папір про проходження та шанс виїхати можуть не всі

Щоб виїхати з окупованої росією території українських громадян примушують до процесу "фільтрації", зокрема, так відбувається у захопленому та напівзруйнованому Маріуполі.

"Телеграф" зібрав наявні дані про те, як відбувається процес і що шукають окупанти.

Згідно з даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, українців безпосередньо і через "фільтраційний табір" депортують у віддалені регіони росії. Таке "вивезення" людей було сплановано заздалегідь — вже депортували 1,3 млн людей з окупованих територій.

Слова Денисової підтверджують відомості CNN, про те, що в березні на території Безіменного на схід від Маріуполя вже зводили наметове містечко. Лише у цій точці на 17 травня, за заявами окупантів, пройшли "фільтрацію" понад 33 тисячі українських громадян. Очевидці розповідають — без спеціального "папірця", який видають окупанти після фільтрації, виїхати неможливо — у Маріуполі розвішані оголошення про неможливість евакуації без проходження принизливої процедури.

Що відбувається під час фільтрації

У мережі з’явилося відео з одним із тих, хто організовує допити українців на окупованих територіях. Він у деталях розповів, куди вивозять українців і що їм доведеться пройти, за офіційною версією окупантів. Крім раніше згаданого Безіменного, чоловік називає Нікольське — смт на північний захід від Маріуполя.

У Микільському та Безіменному організована "фільтрація" українців

Людей звозять туди групами, записують паспортні дані, беруть відбитки пальців, забирають та перевіряють телефони, читаючи листування та перевіряючи групи у соцмережах. Після — допитують та намагаються знайти "націоналістів". Очевидці розповідають, що видаляли фото у вишиванці, сторінки в соцмережах, свідчення захоплень, наприклад, гри на бандурі.

Допити та насильство

За свідченнями тих, хто пройшов через фільтраційні табори окупантів, допити супроводжувалися погрозами та побиттям, чоловіків змушували роздягатися. CNN публікує свідчення Олександра Вдовиченка — його побили так, що у чоловіка незворотно погіршився зір, били щоразу, як допитуючим відповіді не подобалися. Донька чоловіка Марія розповіла, що шукали україномовних людей, символіку, татуювання.

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Частина людей "фільтрацію" проходять понад місяць — вони можуть утримуватися як у Безіменному, так і вивозитися на територію, окуповану у 2014 — до колонії в Оленівці Донецької області або сумнозвісної в’язниці бойовиків "Ізоляція". До Оленівки вивозили рідних військових, колишніх силовиків, активістів, журналістів та всіх, хто здався підозрілим.

Тримають людей тут не менше 36 діб у нелюдських умовах — за ліміту 850 осіб, туди помістили вже не менше трьох тисяч. Можливості лягти у людей немає. Їжа — не кожен день, вода — баклажка на 10 людей, а в туалет дозволяють ходити раз на добу. Частині вдається вибратися, але їх змушують підписати папери.

Денисова також повідомила, що у Безіменному та Козацькому (Новоазовський район) утримуються близько 4 тисяч чоловіків. Серед планів окупантів на них — мобілізація до ворога. Батько українки Карини у фільтраційному таборі з 12 квітня — жінці не кажуть чи відпустять його. Такі фільтраційні табори навколо Маріуполя російські війська створили у Докучаєвську, Микільському, Мангуші, Безіменному та Ялті.

При цьому свою чергу на фільтрацію можна чекати на тиждень і більше. Все залежить від зміни, розповідають ті, хто пройшов процедуру, частина бойовиків весь час п’є.

Раніше "Телеграф" публікував шокуючі відеозаписи того, за яких умов довелося жити людям у фільтраційному таборі у Безіменному. Окупанти змушують жити там навіть хворих та людей з інвалідністю.

Тим часом тіла загиблих у маріупольському Драмтеатрі окупанти вивезли та поховали у братській могилі — точну кількість жертв тепер встановити не вдасться.