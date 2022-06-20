Ракети окупантів вдарили по Одесі: що відомо

Повідомляється про новий сильний вибух у місті

Наразі з боку моря ведеться ракетний обстріл Одеси, яка з ранку понеділка, 20 червня, обстрілюється окупантами.

У мережі пишуть про приліт, а місцеві жителі діляться фото та відео, на яких видно, що над містом здіймається дим. Передбачається, що росіяни дуже злі за "Вишки Бойка" і обстрілюватимуть у відповідь.

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На Миколаївщині також повідомляють про вибухи. За інформацією військових – це не остання ракета на сьогодні. Також на місце прильоту поїхали бригади пожежних машин.

Також пишуть про другий приліт. Офіційних підтверджень цьому немає. У місцях ударів піднімаються стовпи диму.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук записав відео, в якому закликав одеситів не ігнорувати сигнали тривоги.

Як повідомляв "Телеграф", цієї ночі росіяни також завдали ракетного удару по Сумській області, після чого почали скаржитися, що ЗСУ вдарили по росії у відповідь.