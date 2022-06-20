Байден сказав, чи збирається він до України

Американський лідер збирається на саміт G7 та НАТО у Європу

Президент США Джозеф Байден у понеділок, 20 червня, назвав "малоймовірним" візит в Україну під час європейського турне, однак не виключив таку ймовірність повністю. Про це повідомляє CNN.

"Це залежить від різних факторів", — сказав Байден у відповідь на питання, чи планує він відвідати Україну. Американський лідер додав, що не хоче завдати українцям ще більше труднощів.

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На повторне запитання журналістів, чи планує Байден їхати в Україну після того, як побуває у Німеччині та Іспанії на саміті "Великої сімки" та Північноатлантичного Альянсу, американський лідер знову сказав: "Під час цього візиту малоймовірно".

Додамо, що з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну Джозеф Байден не відвідував Україну. Однак, з офіційним візитом у Києві були держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін. Крім того, з візитом в Україні була перша леді США Джилл Байден.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США можуть подвоїти кількість надважливої зброї, відправленої в Україну. Мова, перш за все, про реактивні системи залпового вогню HIMARS, від однієї назви яких у росіян починається паніка.

Також ми писали, що Білий дім офіційно оголосив про постачання військової допомоги Україні у розмірі 700 млн доларів.