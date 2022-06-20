Невже побачив двійника? Експерти припустили, чому Токаєв міг відкрито принизити “путіна”

Сенсацією на так званому економічному форумі в санкт-петербурзі став насамперед президент Казахстану Токаєв. Він чи не єдиний із більш-менш серйозних лідерів світу, хто відвідав цей захід. Лідер Казахстану відзначився різкими відкритими висловлюваннями прямо в обличчя путіну: що росія не має права вести війну; посміявся над, як він висловився, квазідержавними утвореннями "лнр-днр", у грубій формі відмовив росії у визнанні цих формувань. Він також нагадав путіну, що Радянським Союзом здебільшого керували вихідці з України.

Все це, на думку керуючого партнера Національної антикризової групи Тараса Завгороднього свідчить про те, що функцій у візиту було кілька: по-перше, висловити в обличчя путіну свою категоричну та критичну думку про нього. Це, швидше за все, позиція Китаю та США, які за ним стоять, бо бачать, що Росія слабшає просто на очах. Вони недвозначно сказали, щоби росія виходила з війни. З іншого боку, на фоні чуток про різке погіршення здоров’я президента рф, Токаєв повинен був подивитись — чи справжній путін буде виступати перед учасниками форуму. Для цієї задачі Токаєв — ідеальна кандидатура, оскільки часто зустрічався з путіним та зможе відрізнити двійника.

"Можливо, різкий виступ президента Казахстану та його відмова прийняти від росії орден Олександра Невського означає ймовірність присутності двійника. Швидше за все, у нього були вагомі підстави і якась інформація про людину, яку представляють путіним, щоб так зухвало поводитися під час виступу на форумі", – підкреслив Тарас Завгородній.

Експерт Інформаційного центру "Міжмор’я" Юрій Гончаренко допускає, що могла мати місце підміна справжнього путіна на двійника: "швидше за все Токаєв до останнього не вірив в ймовірність того, що його посадять на сцені поруч з актором, який гратиме роль президента росії. Інформація про те, що путін в комі, звісно, вирувала в ЗМІ, але під час війни й не такі чутки можуть бути запущені. Тим більше сам дон-кадиров-дон спростував інформацію про важкий стан здоров’я путіна. На додачу, для східного правителя тиснути руку актору і називати того публічно президентом — невимовна образа, за яку той вирішив одразу почати відповідати різкими діями".

"Цікавим є той факт, що андрій турчак досить жорстко обірвав "вірного путінця" затуліна, який почав наїжджати на казахського президента. На росії дійсно готують транзит влади і шукають гарантів для мінімізації втрат від того, що розпочав путін. А оскільки всі розуміють, що Токаєв, окрім себе самого, на саміті представляв і західні розвідки, і, швидше за все, китайських товаришів — починати конфлікт з ним є вкрай недалекоглядним", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що одразу після завершення візиту Токаєва між Казахстаном і росією розпочалася справжня торгова війна: росія припинила відвантаження казахстанської нафти після заяв Токаєва на ПМЕФ, Казахстан натомість блокує на своїй території 1700 вагонів з російським вугіллям.