Президент Казахстану в обличчя путіну висловився з приводу ОРДЛО

Токаєв назвав "ДНР-ЛНР" квазі-республіками й засумнівався у тому, що коли-небудь їх визнає

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час економічного форуму в Санкт-Петербурзі заявив російському президенту володимиру путіну, що він не визнає так звані "ДНР" та "ЛНР".

Про це "Телеграф" пише з посиланням на онлайн-трансляцію ПМЕФ. Казахський президент послався на статут ООН і пояснив, чому він не хоче визнавати самопроголошених республік на території України.

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"Я хотів би відзначити таке: сучасне міжнародне право — це Статут ООН. Два основні принципи, закладені до Статуту, наразі прийшли у взаємну суперечність. Це територіальна цілісність та право на самовизначення. Батьки-засновники ООН цього моменту свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли як компроміс", — зазначив президент Казахстану.

Потім він наголосив, що вважає так звані "ДНР" та "ЛНР" квазідержавами й зазначив, що Нурсултан навряд чи колись їх визнає. Все тому, що якщо право націй на самовизначення (за Статутом ООН) буде реалізовано насправді, то "замість 193 держав, які зараз входять до складу ООН, на Землі виникне понад 500 або 600 держав". А це, на думку Токаєва, посіє хаос у світовій спільноті.

"З цієї причини ми не визнаємо ні Тайвань, ні Косово, ні Південну Осетію, ні Абхазію. І, очевидно, цей принцип буде застосований і щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ та Донецьк", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Токаєв у Казахстані вирішив реформувати Конституцію. У його планах — перетворити країну на президентську республіку, але з потужним парламентом.